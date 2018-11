Die Branche des Online Glücksspiels hat sich in den letzten Jahren ganz schön verändert. Die ersten Online Casinos wurden erst vor knapp 20 Jahren eröffnet. Damals gab es extrem einfache Versionen von Slot Maschinen oder Casino Spielen wie Roulette, Blackjack oder Poker. Die Grafik war damals ungefähr so gut wie die der ersten Spielekonsolen der Welt – mit anderen Worten nicht besonders überzeugend. Die Spielerfahrung der ersten digitalen Casino Spiele war daher weder realistisch noch sehr unterhaltsam.

In beiden Bereichen hat sich über die Jahre einiges getan. Die modernsten Video Slots sehen mindestens genauso gut aus wie aktuelle Videospiele. Wer zum Beispiel schon mal die VulkanBet Spielautomaten ausprobiert hat, der wird dies bestätigen können. Hier gibt es alle aktuellen Premium-Slots, die Spieler mit der besten Grafik und den unterhaltsamsten Features überzeugen können. Andere Casino Spiele gibt es mittlerweile schon mit Live Dealern, was den Grad an Realismus auf eine neue Stufe hebt. Was die Branche in Zukunft noch alles erleben wird, können wir derzeit nur erahnen. Mit der Ankunft von Technologien wie Virtual Reality ist jedoch sicher, dass es eine aufregende Zeit werden wird.

Da die Zukunft noch in den Sternen steht, wollen wir heute lieber einen Blick in die Vergangenheit werfen. Daher sind hier die Top 3 verrückten Ideen, die die Welt des iGaming verbessert haben.

Live Casino Spiele

Eine der verrücktesten (und besten) Ideen in Online Casinos war ohne Frage die Erfindung von Live Casino Spielen. Bei diesen Titeln werden echte Dealer dabei gefilmt, wie sie die Karten austeilen oder das Roulette-Rad drehen. Die Spieler machen ganz normal ihre Einsätze über die Software des Casinos. Die Live Casino Spiele verbinden damit perfekt den Realismus und die Aufregung von traditionellen Casinos mit der Bequemlichkeit und dem Komfort von Online Casinos. Spieler müssen nicht extra ins Casinos fahren, denn das Casino kommt einfach zu ihnen nach Hause. Eine absolut geniale Idee, die das Spielen im Online Casino um einiges unterhaltsamer gemacht hat.

Progressive Jackpots bei Video Slots

Auch in Sachen Video Slots gab es einige interessante Entwicklungen. Während virtuelle Spielautomaten früher nur 3 Walzen und keine Bonusfeatures hatten, sind manche Automaten heute so komplex, dass sich der Spieler vorher die Regeln genau durchlesen muss. Die verrückteste Entwicklung bei Video Slots war jedoch die Einführung von progressiven Jackpots. Bei diesen Spielen werden von jedem Einsatz der Spieler winzig kleine Beträge für den Jackpot abgezogen. Dieser wächst damit progressiv immer weiter, bis in ein Spieler schließlich gewinnt. Die Jackpots nehmen zum Teil astronomische Summen an. Zum Beispiel liegt der Weltrekord für den höchsten Jackpot aller Zeiten bei unglaublichen 18,9 Millionen Euro, die ein Spieler erst im September 2018 bei Mega Moolah gewinnen konnte. Solche Summen sind sonst nur beim Lotto möglich, doch dort müssen Spieler in der Regel wesentlich mehr einsetzen. Die progressiven Jackpots in Video Slots sind nämlich meistens schon bei Einsätzen von unter einem Euro pro Spiel verfügbar.

Casino Bonus ohne Einzahlung

Eine ebenfalls tolle Idee war die Erfindung des Casino Bonus ohne Einzahlung. Es ist schon verrückt: früher bekamen Spieler vom Casino Geld geschenkt, wenn sie dort eine Einzahlung vornahmen. Heute bekommen sie sogar komplett umsonst Geld vom Casino, ohne dass sie dabei irgendein Risiko eingehen müssen. Um einen Casino Bonus ohne Einzahlung zu erhalten, müssen Spieler in der Regel nur ein Konto bei einem neuen Casino eröffnen. Daraufhin erhalten sie den Gratisbetrag als Bonusguthaben in ihrem Konto beim Casino. Um Betrug zu verhindern, kann das Geld allerdings nicht direkt ausgezahlt werden. Stattdessen müssen es die Spieler erst einmal an den Spielen des Casinos in echtes Geld umwandeln.