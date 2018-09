Zwei neue Spiele von CD Projekt Red am 23. Oktober 2018

Am 23. Oktober 2018 veröffentlicht CD PROJEKT RED gleich zwei neue Spiele – dann erscheint GWENT: The Witcher Card Game auf PC, zeitgleich mit dem Ende der GWENT-Beta wird auch Thronebreaker: The Witcher Tales erhältlich sein, ein neues Rollenspiel, das in der Welt von The Witcher spielt.

Thronebreaker: The Witcher Tales entsteht unter der Regie von Mateusz Tomaszkiewicz, der sich seinerzeit für die Hauptquest von The Witcher 3: Wild Hunt verantwortlich zeigte und ist ein Einzelspieler-Rollenspiel in der Welt von The Witcher. Es verbindet eine fesselnde Geschichte mit einzigartigen Puzzles und einem kartenbasierten Kampfsystem. Das Spiel erzählt die königliche Geschichte von Meve,der kriegserprobten Königin von Lyrien und Rivien. Im Angesicht einer drohenden Invasion muss sich Meve wieder auf den Kriegspfad begeben – eine düstere Reise voller Zerstörung und Rache liegt vor ihr.

Beide Titel gibt es zuerst via GOG.com, die Fassungen für Xbox One und PlayStation 4 folgen am 4. Dezember 2018.

Quelle: PM CD PROJEKT RED

Videoquelle: YouTube | Gwent