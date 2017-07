EA veröffentlicht neuen Trailer zu Need for Speed Payback

EA und Ghost Games veröffentlichen einen neuen Trailer zu Need for Speed Payback, dem neuen Action-Rennspiel-Blockbuster aus einer der bekanntesten Videospielreihen der Welt.

Das Video zeigt bisher unbekannte Details zu einem der beliebtesten Features, dem tiefgehenden Tuning-System. Erstmals in der Geschichte der Reihe stellen die Entwickler ‚Schrottteile‘ im Spiel vor, mit denen Spieler Vintage Autos von der Schrottkarre über den Serienwagen zum einzigartigen Supercar aufbauen können.

Vorbesteller von Need for Speed Payback erhalten zusätzlich ein Platinum Car Pack. Damit bekommen sie Zugang zu fünf einzigartigen, speziell getunten Kultautos mit exklusivem platinblauen Reifenqualm und Unterbodenbeleuchtung.

Das Platinum Car Pack enthält:

Nissan 350Z 2008

Chevrolet Camaro SS 1967

Dodge Charger R/T 1969

Ford F-150 Raptor 2016

Volkswagen Golf GTI Clubsport 2016

Exklusiver platinblauer Reifenqualm und Unterbodenbeleuchtung

Spieler haben zusätzlich die Möglichkeit, sich mit EA Access und Origin Access schon vor der Veröffentlichung in die Action zu stürzen: Mitglieder können das Spiel in der EA Access und Origin Access Play First Trial bereits ab Donnerstag, den 2. November, bis zu 10 Stunden lang spielen. Für Besitzer der Need for Speed Payback Deluxe Edition beginnt ihr dreitägiger Vorabzugang am Dienstag, den 7. November. Need for Speed Payback wird weltweit am 10. November für Xbox One, PlayStation 4 und auf Origin für PC erhältlich sein.

Quelle: EA

Videoquelle: Youtube | Need for Speed