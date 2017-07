GP-Inside: Mein härtester Bosskampf | GP-Anna

Terramorphous, ich verfluche dich. Ich habe jeden Boss in Borderlands 2 und den dazugehörigen DLCs gekloppt und habe auch nach stundenlangem Fluchen, Zähne zusammenbeißen und Ausrasten jeden fertig gemacht. Aber du, du gönnst mir diese Genugtuung nicht – du bist der einzige Boss, den ich bis jetzt noch nicht geschafft hatte.

Ich hatte schon einige harte Bosskämpfe, ein paar davon waren sogar aus Borderlands 2. Der gesamte DLC „Tiny Tina’s Assault on Dragonkeep“ war meiner Meinung nach (zumindest beim ersten Playthrough) ziemlich schwer, jedoch habe ich es letztendlich bis zum großen Loot geschafft. Mittlerweile spiele ich Borderlands 2 im Ultimativen Kammerjägermodus (also zum dritten Mal), aber jedes Mal, wenn ich mich an Terramorphous setze, gebe ich mich nach mehreren Durchgängen geschlagen. Egal welche Ausrüstung ich anschleppe, egal mit welchen Waffen ich bis an die Zähne bewaffnet bin – Ein Schlag, und ich krieche wieder mit dem letzten Funken Leben in mir wieder raus. Irgendwann habe ich mich auf Internet-Recherchen begeben und die unendlichen Weiten des Internets danach durchforstet, wie ich meinen Nemesis endlich K.O. kriege, und musste dann bekümmert feststellen, dass ich eine spezielle Ausrüstung brauche, die ich nicht so schnell bekommen werde. In solchen Momenten wünscht man sich ganz kurz mit Tränen in den Augen insgeheim, Terramorphous würde mit einem kleinen Cheat einfach tot umfallen. Aber ich werde nicht aufgeben. Irgendwann wird der Moment kommen, in dem ich Terramorphous besiege und mir sein Loot unter den Nagel reiße – und wehe, wenn es nicht richtig gut wird!