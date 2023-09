Star Trek Online: Incursion jetzt verfügbar

Gearbox Publishing und Cryptic Studios geben bekannt, dass Star Trek Online: Incursion, die 30. Staffel des langjährigen und gefeierten MMORPGs, jetzt auf PC verfügbar ist. Auf Konsolen erscheint sie am 1. November 2023.

In dieser neuesten Staffel von Star Trek Online erfahren die Spieler, dass Sternenbasis 1 von einer neuen Art von Borg angegriffen wird. Bei ihrem Versuch, die Borg zu vertreiben, erhält die Sternenflotte Hilfe von einem mysteriösen und mächtigen neuen Verbündeten. Ab heute können Spieler auf PC in der neuen Episode „Überrascht“, in zwei neuen Einsatzkommandos und im neuen Ereignis „Borg-Tesserakt“ im Spiel gegen die Borg antreten. Außerdem erwarten euch weitere fantastische Features wie die neuen Upgrades für Schiffe.

Star Trek Online: Incursion setzt die Multiversum-Story der letzten Staffel fort, in der er es zu einem Zwischenfall mit den Tholianern und dem Riss eines Realitätswirbels gekommen ist. Ein neuer Wirbel ist nahe Sternenbasis 1 aufgetaucht und die Borg strömen durch diesen in den Föderationsraum. Die Spieler werden in dieser neuen Staffel Garrett Wang und Kipleigh Brown in ihren Rollen als Captain Harry Kim und Captain Kuumaarke wiedersehen. Die Spieler werden zudem auch auf Commander Erin Macdonald, Captain Kims neue Astrophysikerin, treffen, die in Star Trek: Prodigy zu sehen war. Commander Erin Macdonald wird von Erin Macdonald vertont, einer Astrophysikerin und Raumfahrttechnikerin, die eine wissenschaftliche Beraterin von Star Trek und Host des YouTube-Kanals Dr. Erin Explains the Universe ist.

Features:

Neue Episode – Überrascht

Eine Invasionsflotte der Borg strömt aus einem Realitätswirbel nahe Sternenbasis 1. Diese Borg sind stärker, brutaler und aggressiver als alle anderen Borg, denen die Föderation bisher begegnet ist. Die Sternenflotte muss all ihre Macht aufbieten und sich auf unerwartete Hilfe stützen, um die Streitkräfte der Borg abzuwehren.

Neues Einsatzkommando – Guillotine

Die Borg starten eine Invasion durch einen massiven Realitätswirbel. Spieler müssen in diesem Raum-Einsatzkommando für 5 Captains die Borg abwehren und den Wirbel schließen.

Neues Einsatzkommando – Widerstand von Sternenbasis 1

Die Borg haben einen Angriff auf Sternenbasis 1 eingeleitet und Spieler müssen in diesem Raum-Einsatzkommando für 5 Captains die sichere Evakuierung sämtlichen Personals ermöglichen.

K6-Schiffsupgrade-Erweiterung

Aufwertung von T6-X auf T6-X2

Captains können jeweils einen zusätzlichen Platz für Raumschiffeigenschaften, Universalkonsolen und Geräte freischalten.

Staffel-30-Ereignis – Borg-Tesserakt

Indem Captains ausgewählte Inhalte spielen, können sie sich das Anpassung-Bodenset mit drei Setteilen verdienen.

Während des Ereignisses können Spieler sich zudem eine kostenlose Protostar-Sternenflottenuniform abholen!

Neue Prodigy-Verschlusskiste

Eine neue Verschlusskiste, die auf Star Trek: Prodigy basiert.

Ein brandneues Raumschiff der Protostar-Klasse mit Proto-Warp-Antrieb und der Konsole „Reformiertes Lebendes Konstrukt“.

Mit Ausrüstung und Waffen aus der Show

5 mellanoide Schleimwürmer mit verschiedenen Farben als Begleiter – genau wie der niedliche Murf!

Star Trek Online ist ein kostenloses Massively-Multiplayer-Onlinespiel, in dem Spieler das Universum von Star Trek erkunden können. Spieler können ihr eigenes Schicksal als Captain eines Föderationsschiffs bestreiten, als klingonischer Kriegsherr die Grenzen des Reichs erweitern, als Commander der Romulanischen Republik das romulanische Vermächtnis wiederaufbauen oder als Jem’Hadar gefährliche Missionen für das Dominion durchführen. Captains können außerdem berühmte Orte aus dem Universum von Star Trek besuchen, Kontakt mit neuen Alien-Spezies aufnehmen und mit anderen Spielern in ihren eigenen Raumschiffen kämpfen. Star Trek Online ist derzeit für PC, PlayStation 4 und Xbox One verfügbar.

Star Trek Online kann hier kostenlos heruntergeladen und gespielt werden: www.playstartrekonline.com.