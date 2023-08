Paradox Interactive gibt neues Early Access Datum für Life by You bekannt

Paradox Interactive verschiebt den Early Access Start für die mit Spannung erwartete Lebenssimulation Life by You auf den 5. März 2024. Die zusätzliche Zeit ermöglicht es dem Entwicklungsstudio Paradox Tectonic, die Grafik und Benutzeroberfläche des Spiels zu verbessern. Diese Verbesserungen werden nicht nur das gesamte Erscheinungsbild des Spiels optimieren, sondern es zu einem runderen Spielerlebnis machen. Paradox Tectonic wird auch an den Mod-Tools feilen, die allen Spieler:innen zum Kreieren zur Verfügung stehen werden. Die Community steht im Mittelpunkt von Life by You und ihr Feedback ist ausschlaggebend für viele positive Änderungen, die im Rahmen des Early Access von Life by You vorgenommen werden.

Life by You ist eine Lebenssimulation in der die Spieler:innen das Leben der von ihnen erschaffenen Menschen in einer offenen, anpassbaren Spielwelt gestalten und erleben. Die Spieler:innen erschaffen ihre Haushalte, bauen ihre Häuser und erzählen die vielen Geschichten des Lebens. Dank echter Sprache und der Möglichkeit, zwischen Third-Person- und direkter Kontrolle zu wechseln, können die Spieler:innen eine emotionale Verbindung zu ihren Menschen aufbauen. Eine Vielzahl von Creator-Tools und Editoren ermöglicht es den Spieler:innen, jeden Aspekt ihrer Erfahrung anzupassen und das Leben in vollen Zügen zu genießen – oder die Regeln zu brechen, wenn es ihnen danach ist.

Life by You ist als Early Access im Epic Games Store zum Sonderpreis von 39,99 EUR erhältlich und kann bei Steam auf die Wunschliste gesetzt werden.

Alle bisherigen Vorbestellungen enthalten das „Life Begins“-Paket, das die Jumpstart Fashion, das Fahrzeug Vintage Scooter und die Walls to Floors Decor Packs enthält. Zusätzlich hat Paradox Tectonic einen weiteren Bonus für alle Spieler:innen zum Start des Early Access hinzugefügt: das Nightclub Vibe-Pack. Alle bisherigen Vorbestellungen werden automatisch über Epic zurückerstattet und Spieler:innen, die weiterhin die Vorbestellungs-Boni erhalten möchten, müssen die Vorbestellung vor dem Early Access am 5. März 2024 erneut vornehmen.