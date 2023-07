Trailer zu DEEP SEA/ Ab 10. August 2023 im Kino

Erster Vorgeschmack auf ein herausragendes Animationskunstwerk –

in DEEP SEA taucht man in eine außergewöhnliche cineastische Traumwelt und einen unvergleichlichen Bilderrausch ein

Shenxiu geht mit ihrem Vater, dessen neuer Frau und ihrem kleinen Bruder an ihrem Geburtstag an Bord eines Kreuzfahrtschiffs. Sie sehnt sich nach ihrer Mutter, die die Familie verlassen hat und erinnert sich an eine Geschichte, die ihre Mutter erzählte: Wenn du dir an deinem Geburtstag etwas wünschst, wird das magische Wesen Hyjinx den Wunsch in Erfüllung gehen lassen. Als das Schiff in einen schweren Sturm gerät, geht Shenxiu über Bord und erwacht in einer fantastischen Unterwasserwelt aus wirbelnden Farben und faszinierenden Kreaturen. Ihr begegnet tatsächlich die vieläugige Hyjinx, die Shenxiu zu Nanhe bringt, einem vor Ideen und Einfällen sprühendem Koch und Kapitän auf einem verrückten Unterwasserrestaurant. Gemeinsam begeben sie sich auf die Suche nach Shenxius Mutter und dem Auge der Tiefsee. Shenxiu braucht dabei all ihren Mut, um dem gefürchteten Roten Phantom entgegenzutreten und lernt, schwere Stürme zu bestehen.

Der Animationsfilm DEEP SEA zeigt einen spektakulären Reichtum an visuellen Einfällen in einem Farbenmeer voller phantastischer Wesen. Die atemberaubende Animationskunst in realistisch wirkender CGI wurde verbunden mit einer emotional fesselnden Geschichte. DEEP SEA ist Regisseur Tian Xiaopengs zweiter Kinofilm nach „Monkey King – Hero is back“ von 2015, der bis heute einer der in China erfolgreichsten Animationsfilme ist. DEEP SEA wurde bei der Berlinale 2023 in der Sektion Generation präsentiert und zeigt einen unvergleichlichen visuellen Bilderrausch und ein kreatives, filmisches Ideen-Feuerwerk!