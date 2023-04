Redfall steht bevor: Erste Eindrücke sind live

Das lange Warten hat bald ein Ende: Redfall aus dem Hause Arkane Austin steht unmittelbar bevor. Der lang erwartete Titel von Publisher Bethesda soll am 2. Mai 2023 endlich auf der Xbox und im Xbox Game Pass erscheinen – das heißt, am Tag des Release können Abonnenten des Game-Services von Microsoft ohne zusätzliche Kosten auf den Titel zugreifen! Nachdem es kürzlich einen frischen neuen Gameplay-Trailer zu Arkanes neuem Shooter gab, bekamen einige Pressemitglieder letztens die Möglichkeit, selbst den Controller in die Hand zu nehmen und eine Preview des Games zu spielen. Was erwartet uns im lang ersehnten Vampir-Titel?

Der Vampir-Shooter aus dem Hause Arkane

Dasselbe Studio, das uns bereits Hits wie Prey und Dishonored beschert hat, bringt uns im Mai etwas vollkommen Neues: Redfall von Arkane Austin ist ein Shooter, der in einer offenen, von Vampiren überrannten Welt spielt. Spieler werden in eine Kleinstadt in Massachusetts versetzt, in der Massen an Vampiren ihr Unwesen treiben und die Menschen fast gänzlich ausgelöscht haben. Eure Aufgabe ist es, nicht nur den Vampiren ordentlich einzuheizen und die Stadt von ihren Blutsauger-Fängen zu befreien, sondern auch den Mysterien und Ursprüngen der Vampir-Invasion auf den Grund zu gehen. Wie man es von Arkane bereits kennt, wartet eine tiefgründige Story, die sich hervorragend im Single-Player-Modus erforschen lässt. Das i-Tüpfelchen bietet jedoch der Coop-Modus, mit dem ihr euch zu viert zusammentun könnt, um den Vampiren gemeinsam auf den Reißzahn zu fühlen. Dazu stehen verschiedene Charaktere mit unterschiedlichen Spezialkräften und Fähigkeiten bereit, durch die jeder Spieler genau seinen Spieltypen auswählen kann.

Neuer Story-Trailer und erste Hands-On-Previews sind live

Kürzlich wurde ein brandneuer Story-Trailer veröffentlicht, der einen neuen Einblick in die tiefgründige Geschichte und die von Mysterien umwobene Kleinstadt in Massachusetts ermöglicht. In Redfall geht es nicht nur darum, Horden an Vampiren zu erledigen, wie in Games wie Left 4 Dead, denn in der Stadt Redfall scheint einiges schiefgegangen zu sein, wodurch die Vampire die Kontrolle gewinnen konnten. Für ausgewählte Pressemitglieder gab es gerade einen Vorgeschmack auf den Titel. Sie konnten einen Ausschnitt des Spiels selbst spielen, um sich bereits im Vorfeld einen Eindruck vom bevorstehenden Vampir-Shooter machen zu können.

Die Eindrücke der Journalisten waren größtenteils positiv, wenn auch einige Fragen offen bleiben. Auf die meisten Tester wirkte Redfall auf den ersten Blick nicht wie ein typisches Arkane-Spiel, wie etwa der im Weltall spielende Shooter Prey. Doch die Liebe zu Details, Story und World-Building, für die das Studio bekannt ist, soll sich zweifelsohne erkennen lassen. Ob Arkane wohl der Formel des klassischen Open-World-Shooters einen Tropfen frisches Blut verpasst und frischen Wind in das Genre bringt? Spannend wird es zudem, zu sehen, wie sich der Coop-Modus in Redfall spielen lässt, in dem sich vier Spieler mit verschiedenen Charakteren in das Vampir-Gefecht stürzen können – dieser Modus war im Preview nämlich nicht verfügbar. Mit den positiven Erfahrungen im Rahmen der Singeplayer-Preview könnt ihr euch allerdings allem Anschein nach auf einen neuen Hit voller Blutsauger freuen.

Die Vampire sind los

Lang dauert es nicht mehr, bis wir Redfall endlich in den Händen halten können. Wer allerdings seine Vampirjäger-Skills im Vorfeld noch verfeinern oder sich mit Blutsauger-Action auf den Geschmack bringen möchte, findet eine ganze Palette an Games mit den Kreaturen der Nacht. Vampire sind schließlich bereits seit jeher eines der beliebtesten Thematiken für Game-Entwickler, von denen Gamer scheinbar nie genug bekommen. Einer der besten Titel auf dem Markt ist Vampire The Masquerade: Bloodlines, dessen Nachfolger bald endlich erscheinen soll. Bloodlines ist ein enorm umfangreiches RPG, das Spieler selbst zum Blutsauger werden lässt, der seine Skills verbessern und sich entwickeln muss, um zum gefürchtetsten Vampir der Stadt zu werden. Wer sich etwas Moderneres wünscht, trifft mit Vampyr ins Schwarze. Hier bekommt das Vampir-Thema einen neuen Dreh, denn Spieler werden zum Chirurgen, der gerade frisch zum Vampir geworden ist und sich entscheiden muss, ob er weiterhin Leben retten will oder sich seinem Durst nach Blut hingibt.

Vampire haben allerdings auch in Casual Games und klassischen Spielen längst ihren Platz eingenommen. Wer sich für interaktive Romane begeistert, kann in Vampire: The Masquerade Night Road am Smartphone in eine spannende Geschichte voller Blutsauger eintauchen. Wer statt Vampire zu jagen, diese lieber daten will, liegt mit der Otome Visual Novel Ikemen Vampire richtig, in der sich gutaussehende Vampire tummeln. Es ist inzwischen schließlich gang und gäbe, dass die Blutsauger als gutaussehende Kreaturen mit Dating-Potenzial dargestellt werden. Das zeigt sich sogar in der Welt der klassischen Casinospiele, wie der Spielautomat Blood Suckers eindeutig zeigt. Im Online Casino steht nämlich eine breite Palette an Slots mit unterschiedlichen Themen bereit. Von Filmen über vergangene Ären bis hin zu Fantasiewelten und Vampiren wird auf den Walzen alles Mögliche abgebildet. Im Blood Suckers Slot wird ein schöner Vampir mit wallendem Haar als Symbol auf den Walzen dargestellt, um dessen Gunst sich die Frauen bemühen. Mit einem Schloss im Hintergrund und weiteren Symbolen wie Knoblauchzehen, Dolchen und Zähnen ist Vampirstimmung garantiert. Wer Vampire liebt, findet damit jede Menge Games aus allerlei Genres, die die Kreaturen der Nacht auf die ein oder andere Weise auf unsere Bildschirme bringen. Damit lässt sich die Zeit bis zum Release von Redfall zweifelsohne überbrücken.

Redfall steht endlich bevor. Der lang ersehnte Vampir-Shooter von Arkane soll am 2. Mai 2023 im Xbox Game Pass erscheinen. Für alle, die den Service abonniert haben, ist das Game dann ohne zusätzliche Kosten sofort verfügbar. Wie die neuen Previews bereits gezeigt haben, wartet eine grandiose Vampirjagd in einer umfangreichen Welt, in die ihr euch allein oder mit euren Freunden stürzen könnt. Wir sind gespannt!