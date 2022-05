Das erfolgreiche Konzept Film- und Serienbasierter Spiele

Ähnlich jeder anderen Unterhaltungsbranche haben Spielentwickler es nicht leicht, mit ihren Ideen und Kreationen Anschluss zu finden und auf dem Markt Erfolg zu haben. Insbesondere wenn zu einem Spiel keinerlei direkte Verbindung aufgebaut werden kann, ist es schwer, das Interesse von Spielern zu wecken. Daher wird branchenübergreifend gerne zu Ressourcen gegriffen, die allgemein bekannt und gefragt sind – zum Beispiel Themen und Charaktere aus beliebten Serien und Filmen.

Sofortiger Wiedererkennungswert und Fan-Anklang

Filme bzw. Serien und Spiele sind als Medien während der letzten Jahre immer weiter zusammengewachsen. Schon vor einer ganzen Weile hat man die Erfolgschancen erkannt und wahrgenommen, denn gerade bahnbrechende Erscheinungen der Filmbranche lösen in Zuschauern eine Faszination aus, in die sie nur zu gerne weiter eintauchen würden – filmbasierte Spiele setzen genau dort an und liefern ebenjene Möglichkeit.

Ein guter Film oder auch eine Serie ist meist viel zu schnell vorbei. Oftmals kann man da als Fan nur auf eine Weiterführung hoffen. Wie schön ist es da, wenn man sich die Zwischenzeit damit vertreiben kann, selbst in die Rolle seiner Lieblingscharaktere zu schlüpfen und die Welten in einem Themenspiel näher zu erkunden? Denn Altb ekanntes im neuen Gewand ist für viele Fans reizvoll. Dieses Erfolgskonzept wirkt sich alle möglichen Spielgenres auf. Längst nicht nur Videospiele für Spielekonsolen und PC-Spiele greifen Filme und Serien auf, auch im Online Casino lassen sich einige filmbasierte Spiele bereits als beste Slots einordnen. So kann man mit dem Spielautomaten Narcos, der auf der gleichnamigen Erfolgsserie von Netflix basiert, ins alte Kolumbien eintauchen. Die Slotmaschine greift nicht nur symboltechnisch Hauptcharaktere wie Pablo Escobar auf, selbst die Hintergrundmusik ist passend gewählt und liefert ein authentisches Erlebnis zur Serie.

Ein anderer Film, der tatsächlich schon zahlreich als Thematik in der Spielwelt vorhanden ist und sich durch jegliche Art von Spielen zieht, ist die altbekannte und beliebte Filmreihe von Spiderman. Vor allem die Videospiele, die für Konsolen wie Xbox und die Playstation verfügbar sind, sind groß im Trend. Diese knüpfen zwar nicht direkt an der Geschichte aus dem Film an, ermöglichen es Fans jedoch, selbst die Heldenrolle anzunehmen und verschiedene Missionen zu erfüllen – ganz im Stil des Superhelden. Ähnliche Spiele wurden auch zu den Filmen Star Wars, Batman, Bladerunner, James Bond, X-Men und Jurassic Park herausgebracht. Nicht unerwähnt bleiben darf jedoch auch Pokémon, was sich mit zahlreichen Serien, Filmen und Spielen aller Art wohl einen der größten Namen aller Zeiten machen konnte.

Interaktive Spiele: der Mix aus Film und Spiel

Es gibt mittlerweile noch ein weiteres Genre, welches das Zusammenspiel von Film und Spiel noch weiter verstärkt. Interaktive Videospiele , wie zum Beispiel Erica, basieren im Wesentlichen nicht auf einem Film, sondern geben dem Spieler die Chance, den Film mitzugestalten. Im Beispiel von Erica handelt es sich um einen exklusiven Thriller, der für die PS4 herausgebracht wurde. Der Film besitzt keine fest vorgeschriebene Geschichte, stattdessen können Spieler während des Verlaufs über eine verknüpfte App Einfluss auf die Handlungen nehmen, indem sie eine mehrerer Optionen auswählen.

Dies ist eine spannende Alternative und eine hervorragende Option für alle, die Filme lieben, aber auch selbst gerne aktiv mitwirken. Ein weiteres Erfolgskonzept der Spielbranche!