Der Spielcharakter Xur Heute ist dauerhaft im All unterwegs. Das Spiel zielt darauf ab, dass ein Gamer es nutzt, um möglichst lange einer lebensfeindlichen Welt überleben. Dabei verfügt der Spieler von einem Survival Game bzw. eines Überlebensspiels anfänglich nur wenige Bausteine. Diese sammelt er Schritt für Schritt, später werden die Gegenstände durch ein Crafting-System verarbeitet, mit dem normale Werkzeuge und Bausteine verwendet werden. Um die Instrumente und Items zu sammeln, können die Gamer auch gelangen, indem sie ihre Gegner im Spiel besiegen.

Im Spiel können von Xur heute: aktuelle Nachrichten und Angebote ihre eigenen Bedürfnisse vollständig befriedigen. Es geht hier darum, den eigenen Hunger, Durst, Schlaf und die Versorgung mit Sauerstoff, aber auch die Körpertemperatur und die Gesundheit aufrecht zu erhalten. Während des Spiels erbaut der Spieler oftmals weitere Bestandteile oder stellt diese her – beispielsweise Waffen für den Selbstschutz, die Verteidigung – sowie Maschinen- und Technik. Diese Teile lassen sich aber auch zur Dekoration benutzen. Bei dieser Art Spielen gibt es in einer virtuellen Welt, doch die Spieler werde gleichzeitig zum Experimentieren angeregt. An dem Spiel können Gruppen oder mehrere Spieler teilnehmen und strategische Allianzen geschmiedet werden.

Wie finde ich jedoch ein neues Lieblingsspiel, von dem ich begeistert bin? Xur Heute als Survival Games in ihrer traditionellen Form werden im Internet gespielt, doch der reine Kampf um das Überleben greift hier viel zu kurz. Diejenigen, die ein Survival Game spielen, wollen ihr eigenes Leben retten und setzen dafür alle Möglichkeiten ein. So geht es auch darum, Dinge zu suchen und zu plündern und alles zu tun, um Hoffnung zu erhalten. Welcher Ausdruck steht eigentlich für ein Survival Game und was ist das Besondere daran? Gamer, die gegen Xur Heute kämpfen, um alle schwierigen Dinge des Lebens – wie Obdachlosigkeit ode ein erhöhtes Leiden zu empfinden und sich irgendwie durchschlagen – um gegen ein unangenehmes Umfeld zu kämpfen.

Welche Survival Games gibt es?

Bei Survival Games wie Xur Heute: Aktuelle Nachrichten und Angebote ist es das Ziel, sich in menschenfeindlichen Umgebungen zurechtzufinden. Zudem geht es um die Zivilisation am Leben. Das Szenario selbst entstand zumeist durch die Apokalypse von Zombies oder Viren. In dieser Phase spielen die Bausteine aus dem Aufbauspiel oder das „Crafting“ eine wesentliche Rolle. Dabei lassen sich ganz unterschiedliche Spielarten der Survival Games unterscheiden – manche sind extrem apokalyptisch aufgebaut und gehören zu den beliebten Spielen, die es gibt, um das eigene Leben zu retten, andere können mit mehreren Spielern gleichzeitig gespielt werden:

Survival Games mit Zombies

Die Zombie-Spiele sind bei Spielern besonders beliebt. Dies liegt daran, dass der schwierige Überlebenskampf besonders hart ist und viele Alternativen Spiele bietet.

Survival Games im Horrorszenario

Wer die Welt retten, sich aber gruseln möchte, findet in den Survival Games mit Horrorfaktor die richtige Alternative, da auch Elemente von Überlebensspielen dabei sind.

Survival Games mit mehreren Spielern

Wenn Xur heute Einzelspiel Survival Games gespielt wird, sind diese der einzige echte Spieler. Überlebenskämpfe mit mehreren Spielern werden jedoch noch spannender.

Xur Heute: Angebote und Angebote spielt hauptsächlich im All und zeigt immer wieder, wo sich Xur aktuell befindet. Doch es existieren auch friedliche Survival Games, wo Spieler nicht gestrandet sind oder sich einer einsamen Insel zur Wehr setzen müssen. Hier müssen sich die Spieler jedenfalls nicht „Player versus Player“ (kurz PvP) – gegen andere Spieler – zur Wehr setzen. In solchen Spielen liegt der Fokus vermehrt auf dem Erkunden, der Sammlung von Ressourcen und dem Aufbau einer Spiellandschaft. Dennoch sind die zumeist friedlich verlaufenden Spiele nicht ganz ohne, denn auch hier werden die Gamer durch Gegner – wie Raubtieren oder Raubvögeln – angegriffen. So gibt es ständige Kämpfe.

Wer PC-Spiele wie Xur Heute einzeln, in der Gruppe oder auf seinem Mobilgerät spielen will, kann sich die Spielesoftware vollkommen kostenfrei herunterladen zu können. Survival Spiele bieten für jeden Geschmack etwas, doch sie haben auch Gemeinsamkeiten, die wir kurz zusammenfassen wollen:

Durchdringende Gefühle von Gefahr und Angst, die unseren Überlebensinstinkt erwachen lassen – denn bei allen Spielen geht es nur um das nackte Überleben. Gamer, die Survival Games spielen, kämpfen um das nackte Überleben, nicht aber einem Gefühl von Macht.

Der Fokus liegt auf den Ressourcen des eigenen Charakters, bei dem es darum geht, dass sich die Spieler gut rüsten und mit ihnen strategisch umzugehen. Dabei muss jedes Stück, das hilft, das Leben des Gamers zu retten und seine Ressourcen einzeln erkämpft werden.

Um bei Survival Games Erfolg zu haben, muss sowohl als auch Raffinesse eingesetzt werden, um die Gegner zu besiegen. Es reicht nicht aus, wenn die Spieler ihre Waffen einfach nur abfeuern, es ist dabei wesentlich wichtiger, die Entscheidungen bedacht zu treffen.

Auch die Anpassung an Tag und Nacht macht es schwieriger, den Kampf zu besiegen. Dabei spielt zudem das Wetter eine Rolle. Bei einem „Shooter-Game“ – einem klassischen „Schießspiel“ – ist dies kaum wichtig. Es zählt lediglich die veränderlichen Umgebungen.