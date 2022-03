Stray: Verschoben ohne neues Release-Datum

Viele Katzenfreunde und Gamer freuen sich bereits seit Monaten auf das neue Abenteuer Stray , das 2021 auf der PS5 und PS4 erscheinen sollte. Wie viele andere Spiele auch, musste der Release jedoch verschoben werden und so warten Gamer immer noch darauf, in die düstere Welt des Katzenabenteuers einzutauchen. Mittlerweile gibt es nicht nur einen Trailer, sondern auch Einblicke in das Gameplay, die Lust aufs Spielen machen. Wann unser Katzenfreund wirklich das Licht der Welt erblicken wird, ist noch nicht klar, Schätzungen zufolge könnte es jedoch noch bis zum Ende des Jahres dauern!

Eintauchen in eine fremde Welt

In Stray übernehmen Spieler die Rolle einer Hauskatze, die plötzlich von ihren Besitzern getrennt wird und in eine fremde Welt abtaucht. Sie fällt förmlich in eine andere Realität hinab und findet sich in einer düsteren Stadt wieder, die nur durch neonfarbene Schilder beleuchtet. Schnell wird klar, dass hier keine Menschen leben, sondern die Häuser nur von Robotern bewohnt werden. Viele von ihnen sind dem tierischen Protagonisten grundsätzlich freundlich gestimmt, es gibt jedoch auch einige Maschinen, denen man lieber nicht über den Weg laufen möchte. Für Gamer bedeutet dies, dass sich die virtuelle Katze vorsichtig durch die Gegend bewegen und immer auf der Hut bleiben muss. Leichtfüßig über die Dächer zu huschen und ungesehen durch dunkle Gassen zu tapsen, ist für eine Katze natürlich gar kein Problem. Manchmal lohnt es sich jedoch, mit den Robotern zu interagieren oder sogar Freundschaften zu schließen. Im Laufe des Spiels lernt man sogar einen Droiden kennen, der zum treuen Spielgefährten wird. Mit den Fähigkeiten der Maschine wird es möglich, mit anderen Robotern zu kommunizieren, Waffen zu benutzen und vieles mehr. Dadurch entsteht ein vielseitiges Abenteuer, das nicht nur wunderschön aufbereitet wurde, sondern auch jede Menge spannende Stunden verspricht.

Tierische Protagonisten: Geht das gut?

Immer wieder haben sich Spielemacher bereits an Games versucht, in denen Tiere zu den Hauptfiguren der Erzählhandlung werden. Das hat bereits für einige Flops gesorgt. Spiele wie Dog’s Life oder Ecco the Dolphin wurden mit gemischten Reviews bewertet, große Erfolge wurden die Spiele allerdings nicht. Auch das kürzlich erschienene Action-Game Maneater , in dem Spieler die Rolle eines menschenfressenden Haifischs übernehmen dürfen, wurde laut der Plattform Metacritic von Usern nur mit einer mittelmäßigen Wertung versehen. Mit Stray könnte nun allerdings erstmals ein Spiel auf den Markt kommen, dass einige wichtige Elemente besitzt: Ein starkes, vielseitiges Gameplay, ein atemberaubend schönes Design, eine märchenhafte Geschichte und am allerwichtigsten natürlich: Katzen.

Im Web scheint es kaum ein Tier zu geben, dass beliebter ist, als die niedlichen Stubentiger. Damit könnten die Spielemacher die perfekten Zutaten für einen Erfolgshit gefunden haben.

Natürlich ist Stray mit dieser Idee nicht ganz alleine, denn auch in anderen Titeln werden Katzen in den Mittelpunkt gestellt. Wie gut sich Katzen als Spielcharaktere eignen, beweisen die Spiele Cat Quest und Cat Quest II, in denen eine Mietze in Ritterrüstung die virtuelle Welt des Action-RPGs erkunden und spannende Kämpfe austragen muss. Wie es in RPGs üblich ist, kann sich das Kätzchen laufend verbessern und neue Waffen und Ausrüstungsgegenstände finden – Helme mit Katzenohren sind natürlich auch dabei!

Stray ist ein langersehntes Game, das hoffentlich bis Ende des Jahres auf der PS4 und PS5 erscheinen wird. Obwohl einige Spiele mit tierischen Protagonisten bereits gescheitert sind, setzen die Entwickler auf eine Spielfigur mit Samtpfoten und haben dabei wirklich alles gegeben. Das Resultat ist ein wunderschön designtes Spiel mit einer realistisch wirkenden Katze, die sich durch eine düstere Stadt schleichen und ihren Weg nach Hause finden muss. Ob sie am Ende wieder im Schoß ihrer geliebten Besitzer schlafen darf, müssen Gamer noch abwarten.