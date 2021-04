Die besten Spiele für das Jahr 2021

Während 2020 dank der Veröffentlichung von Next-Gen-Konsolen und PC-Grafikkarten ein bahnbrechendes Jahr für die Spieleindustrie war, gibt es auch 2021 viele spannende neue Spiele. Von mit Spannung erwarteten Fortsetzungen wie God of War: Ragnarok und Resident Evil Village bis hin zu brandneuen Erlebnissen wie Chorus und Deathloop gibt es in diesem Jahr viel, worauf man sich freuen kann.

Wir haben eine Liste der 2021 Spiele zusammengestellt, auf die wir am meisten gespannt sind, darunter große AAA-Blockbuster und fantasievolle Indie-Titel. Beachten Sie, dass wir nur Spiele aufgenommen haben, die zumindest ein vages “2021”-Veröffentlichungsfenster haben, weshalb wir Spiele wie die Fortsetzung von The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Elden Ring oder Final Fantasy XVI nicht aufgenommen haben.

Ascent

Ascent war ursprünglich als Xbox Series X Launch-Titel geplant, bevor es in das Jahr 2021 gerutscht ist. Im Kern ein Twin-Stick-Shooter, bietet The Ascent ein Deckungssystem sowie die Möglichkeit, hohe und niedrige Punkte der Gegner anzuvisieren, alles in einer zerstörbaren, offenen Cyberpunk-Welt. Außerdem können Sie Ihren Charakter mit einer Vielzahl von Augmentierungen vollständig anpassen.

Axiom Verge 2

Metroidvanias von Indie-Entwicklern gibt es heutzutage wie Sand am Meer, aber das ursprüngliche Axiom Verge zeichnete sich durch eine gute Steuerung, abwechslungsreiche Waffen und eine fesselnde Geschichte aus. Axiom Verge 2 scheint weitgehend das Gleiche zu sein, aber mit noch besserer Grafik und komplexeren Feindbildern. Das Spiel befindet sich seit vier Jahren in Entwicklung und soll Anfang 2021 endlich erscheinen.

Balan Wonderworld

Balan Wonderworld ist eine moderne Interpretation klassischer Plattformer der 32-Bit-Ära. Du wählst einen von zwei Charakteren und erkundest eine Vielzahl von Welten, in denen sich Realität und Fantasie vermischen. Der eigentliche Clou sind jedoch die 80 verschiedenen Kostüme, die du finden kannst und die neuen Fähigkeiten für deine Charaktere freischalten.

Left 4 Dead

Valve hat es zwar nicht geschafft, ein neues Left 4 Dead-Spiel auf die Beine zu stellen, aber der Entwickler hinter der Bestseller-Franchise hat einen geistigen Nachfolger in Arbeit. Genau wie in Left 4 Dead werden Sie sich mit drei anderen Spielern zusammentun, um Wellen von Untoten in Missionen zu bekämpfen, die sich jedes Mal ändern, wenn Sie spielen. Es wird auch einen kompetitiven 4v4-Modus geben, bei dem ein Team die Rolle der Zombies übernimmt.

Bravely Default II

Die ersten beiden Bravely Default-Spiele, die auf dem 3DS erschienen sind, waren typische Fantasy-Rollenspiele, die durch ihr einzigartiges Risiko-Belohnungs-Kampfsystem aufgewertet wurden. Die Spieler konnten Tapferkeitspunkte verwenden, um Angriffe für großen Schaden zu stapeln, oder Standard, um sie aufzusparen und weniger Schaden in einer Runde zu nehmen. Es hielt diese Spiele frisch, auch wenn sie sich manchmal zu lange hinzogen.

Chivalry 2

Chivalry: Medieval Warfare war ein großer Multiplayer-Hit auf dem PC, als es 2012 veröffentlicht wurde. Leider ist der Großteil der Community aufgrund des schleppenden Entwickler-Supports schon längst zu anderen Spielen übergegangen.

Jetzt hofft Torn Banner, die Spieler mit der Fortsetzung zurückzubringen, die mit Next-Gen-Grafik, verbesserten Kämpfen und massiven 64-Spieler-Schlachten aufwartet. Unnötig zu sagen, dass Chivalry 2 das nächste große Ding im Multiplayer sein könnte.

Chorus

In den letzten Jahren gab es einen ernsthaften Mangel an guten Third-Person-Weltraumkampf-Shootern, aber Chorus versucht, das zu ändern. In diesem Einzelspieler-Spiel spielst du die Rolle von Nara und ihrem empfindungsfähigen Schiff Forsaken, während sie zusammenarbeiten, um den Kult aufzuspüren, der sie in einem “dunklen neuen Universum” erschaffen hat, wie Fishlabs es nennt. Es sieht ein bisschen aus wie Goth Star-Fox.

CrossfireX

CrossFire ist ein sehr beliebter taktischer Ego-Shooter in China und Südkorea, auch wenn er im Westen kaum Beachtung gefunden hat. Glücklicherweise bringt Microsoft eine aktualisierte Version des Shooters exklusiv auf seine Konsolen, in der Hoffnung, dass er sich durchsetzen wird.

