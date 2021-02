Zelda-Netflix-Serie? Nintendo sagt Nein!

Nintendo hat Berichten zufolge eine “Legend of Zelda”-Live-Action-Serie mit Netflix abgesagt, nachdem Nachrichten über das Projekt durchsickerten und im Internet kursierten. Dem US-Comedian Adam Conover zufolge, der vorher schon Insiderinformationen zu geheimen Star Fox Claymation-Projekte hatte, wurden die Pläne von Nintendo eine Netflix-Serie der Videospieladaption gestrichen, nachdem das Wall Street Journal Details über die Serie veröffentlichte. Wie das Wall Street Journal an die Informationen gekommen ist, sei bisher noch unbekannt. Feststeht, dass Nintendo die Veröffentlichung nun erstmal auf Eis gelegt hat.

Jemand plauderte aus dem Nähkästchen

“Plötzlich gab es Berichte, dass Netflix die Legend of Zelda-Serie nicht mehr machen würde”, erinnerte sich Conover kürzlich im The Serf Times-Podcast. Dann hörte er von seinem Chef, dass er bei Star Fox nicht mehr beteiligt wird. Der Chef sagt: „Jemand bei Netflix hat die Legend of Zelda-Sache durchsickern lassen.“ Sie durften nicht darüber reden, Nintendo flippte aus… und sie zogen den Stecker, das ganze Programm, um diese Dinge zu adaptieren.”

Game of Thrones für die Familie

Nachrichten über die Live-Action-Saga über den Helden der Zelda Serie schlug schon 2015 Schlagzeilen, als damals schon jemand internes über das Vorhaben mit dem Wall Street Journal gesprochen hatte. Inhalt der Serie sei mit einem „Game of Thrones für die Familie“ zu vergleichen und folgt den Abenteuern des Helden Links, bei dem Versuch Prinzessin Zelda und das Land Hyrule zu retten. Danach war aber zunächst Funkstille.

Videospieladaptionen sind der Hit auf Netflix

In den Jahren seither sind Videospieladaptionen auf Netflix zu einem großen Geschäft geworden, da der Spielemarkt ein rasantes Wachstum erlebt hat und das Interesse an Spielen während der Pandemie des Coronavirus (COVID-19) noch mehr explodiert ist. Netflix möchte der Service sein, an den sich Spieler wenden, wenn sie eine Pause vom Spielen brauchen, und der Streamer macht große Schritte, um dies zu erreichen.

Resident Evil kommt auch als Serie

Resident Evil ist eine weitere Videospieladaption, die im Jahre 2020 bekannt gegeben wurde. Constantin Film produziert acht jeweils einstündige Episoden für den Streaming-Dienstleister Netflix. Dies wurde im August 2020 verkündet, wobei die Entwicklung des Projekts acht Monate andauerte. Ebenso dauerte die Suche nach einem Verantwortlichen für die Produktion der Serie. Andrew Dabb, der schon die Serie „Supernatural“ produzierte, wird Regie und Drehbuchautor der Resident Evil Serie. Außerdem wurde Bronwem Hughes, bekannt von „The Walking Dead“, für die ersten beiden Folgen verpflichtet. Es klingt also alles schonmal sehr vielversprechend.

Handlung der Resident Evil Serie

Die Geschichte spielt sich in zwei Zeitlinien ab. In der ersten ziehen die 14-jährigen Schwestern Jade und Billie Wesker nach New Raccoon City. Sie kommen zu der Erkenntnis, dass ihr Vater dunkle Geheimnisse verbirgt, die die Welt zerstören könnten. Die zweite Zeitlinie spielt über ein Jahrzehnt in der Zukunft, in der nur noch 15 Millionen Menschen leben, während über 6 Milliarden Tiere und Menschen mit dem T-Virus infiziert sind. Es folgt Jade, jetzt dreißig, in ihren Bemühungen, in dieser Welt zu überleben

