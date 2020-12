Die besten Computerspiele für die Weihnachtszeit

Huch, wie kann das denn sein? Weihnachten steht vor der Tür? Dabei war doch gefühlt vorgestern noch Hochsommer. Naja, dieses Jahr scheint aber auch wirklich nichts so zu sein wie sonst. Daher müssen wir uns damit abfinden, dass 2020 schon bald wieder zu Ende ist. Vielleicht aber auch gar nicht so ein schlechter Gedanke. Zurück aber zu Weihnachten: Was gibt es besseres, als zur besinnlichen Winterzeit ein paar coole Computerspiele mit Weihnachtsthema anzugehen? Hier einige der besten Empfehlungen.

Overwatch

Nicht jedes Spiel muss stark von den ursprünglichen Elementen des Spiels ablenken, um die Ferienzeit zu respektieren. Overwatch ist ein perfektes Beispiel dafür, mit “Winter Wonderland”, einer saisonalen Spielerweiterung, die festliche Charakterhäute, Schneelandschaften und Schlägereien wie Yeti Hunter und Mei’s Snowball Offensive bietet.

Einfach, aber effektiv, ein Spaß für Jung und Alt.

Call of Duty: Modern Warfare

Zugegeben, nicht unbedingt der erste Gedanke für ein Weihnachtsspiel, aber warum denn nicht? Die Idee: die ganze Gewalt während der Ferienzeit durch einen entschieden freundlicheren, unbeschwerten Schneeballschlachtmodus zu entschärfen.

Es ist genau so, wie es sich anhört: Während die Weihnachtsmusik spielt, müssen Sie und ein Partner die Gegner mit Schneebällen statt mit den üblichen Gewehren und Sprengstoffen zur Strecke bringen. Der Spielmodus ist voll von freischaltbaren Easter Eggs, virtuelle Casino Spiele mit Minispielen sowie einem Drive-by-Besuch des Weihnachtsmanns selbst. Immens großer Spaß!

Der Weihnachtsmann in Schwierigkeiten

Alt aber Gold, wie man sagen würde. Dies ist ein 3D-Plattformwerk, das vor langer Zeit hergestellt wurde, aber immer noch eines der meistgespielten Spiele ist, wenn es um das Thema Weihnachten geht. Wie Sie vermuten würden, dreht sich hier alles um den Weihnachtsmann und sein Ziel, die verlorenen Geschenke zu finden. Inz zehn Levels versuchen Sie, in dem verschneiten Dorf so viele Geschenke wie möglich zu bekommen. Es gibt drei verschiedene Feinde, die ihr Bestes geben werden, um Sie daran zu hindern, Ihr Ziel zu erreichen: Vögel, Schneemänner und grimmige Trolle.

Während der Weihnachtsmann von Kachel zu Kachel hüpft, wird er von 4 verschiedenen Weihnachtsliedern verfolgt. Lieder können ein bisschen nervig werden, aber Sie können sie jederzeit stumm schalten und Ihren eigenen Soundtrack abspielen. Eine häufige Täuschung ist, dass Spiele wie dieses wegen ihres kindlichen Benehmens leicht zu spielen sind.

Minecraft

Sie können Minecraft mit, nun ja, mit so ziemlich allem assoziieren. Das Sandkastenbauspiel erlaubt es Ihnen, alles zu bauen, was Ihnen nach einem Glühwein oder zwei in den Sinn kommt. Warum erschaffen Sie also nicht Ihren eigenen Weihnachtsbaum oder, wenn Sie während der Ferientage mehr Zeit haben, das ganze Winterwunderland samt Bar und Schlittenrennen? Da Minecraft auch einen Mehrspieler-Modus hat, können Sie sich mit Ihren Freunden zusammenschließen, um Ihre eigene Weihnachtswelt zu entwerfen. Seitdem Microsoft das Spiel gekauft hat, kann man es zudem auf jeder Plattform zocken. Das heißt, dass Sie mit jedem, unabhängig von der Plattform, mit der Arbeit an diesem enorm riesigen Schneemann oder der Werkstatt des Weihnachtsmanns beginnen können.