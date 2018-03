Riesiger PSN Sale mit über 300 Spielen gestartet

Im Playstation Store warten zahlreiche neue Angebote auf euch, denn Sony hat einen umfangreichen Sale zu 300 Spielen gestartet. Dabei spart ihr bis zu 87% auf den Normalpreis. Unter den Angeboten gibt es teilweise auch richtige Kracher, wie zum Beispiel Deus Ex: Mankind Divided für nur 7,49, The Evil Within 2 für 19,99 statt 69,99, Watch Dogs 2 für 19,99, Wolfenstein: The New Order für 6,99 oder das Battlefield Bundle für 29,99, welches aus Battlefield 1, Hardline und Teil 4 besteht.

Weiterhin sind aber auch enorm viele Indie Titel vertreten. So kosten euch Everybody’s Gone To The Rapture nur 4,99, Journey ist für 3,99 zu haben und auch das Sandbox Spiel Portal Knights ist für 9,99 zu erstehen.

Damit sollte eigentlich für jeden etwas dabei sein, Playstation Plus Mitglieder erhalten zusätzlich noch einige Rabatte. Eine Übersicht aller Angebote findet ihr auf der Seite psprices.com.

Quelle: gamezone.de

Bildquelle: Sony