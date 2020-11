Mobile Apps 2020: Wie Casinospiele es zu Google Play und in den App Store schaffen

Glücksspiel und die Frage darum, ob es legal oder illegal ist, ist ein ewig umstrittenes Thema, das wahrscheinlich nie zur vollständigen Klarheit führen wird. Während das Glücksspiel in Deutschland grundsätzlich nicht erlaubt ist, gibt es zahlreiche Schlupflöcher für Anbieter von Casinospielen, die dazu führen, dass deutsche Spieler letztendlich doch legal an diesen teilnehmen können. Die Verfügbarkeit von Casinospielen im Google Play Store und im App Store hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen, obwohl die Anbieter zunächst ebenfalls Glücksspiel-Apps untersagt hatten. Was passiert ist und was eine App erfüllen muss, um in diese Stores aufgenommen zu werden, haben wir geprüft!

Glücksspiele ohne echte Gewinne sind erlaubt

Wer gratis Casino Spielautomaten spielen möchte, für den gibt es gute Nachrichten. Grundsätzlich sind nämlich alle Casino-Apps erlaubt, bei denen es kein echtes Geld zu gewinnen gibt. Spieler müssen jedoch vorsichtig sein, denn auch wenn Gewinnbeträge niemals auf dem eigenen Konto landen werden, werden Nutzer trotzdem dazu animiert, Spielchips über In-App-Käufe zu erwerben, um längeren Spielspaß genießen zu können. Ein Suchtpotential ist also auch dann vorhanden, wenn es nicht um Echtgeld-Gewinne geht.

Die Spiele unterliegen häufig einer Altersbegrenzung, da trotz dem Verzicht auf Echtgeld-Gewinne eine Spielsucht entstehen kann. Entwickler von Casino-Apps weisen jedoch gründlich darauf hin, dass es bei den Spielen lediglich um virtuelles Geld geht – was allerdings nicht bedeutet, dass Sie dafür nichts ausgeben können!

Google Play Store mit verschärften Richtlinien

Damit eine App es in den Google Play Store schafft, sind anders als beim Konkurrenten Apple wesentlich komplexere Richtlinien zu befolgen. Entwickler von Apps müssen nicht nur die Download-Statistik aufrecht erhalten, sondern auch dafür sorgen, dass Nutzer die App regelmäßig verwenden. Aus diesem Grund werden bei den meisten Spielen heute tägliche Prämien angeboten, die Verwender erhalten, wenn sie sich einmal täglich in der App einloggen. Die Apps müssen stark optimiert werden, was für viele Entwickler eine große Frage der Kosten und des notwendigen Zeitaufwands bedeutet.

Auf der guten Seite sprechen diese scharfen Richtlinien für die Qualität bei Android-Apps. 2017 hat das Unternehmen seine Gesetze verändert und Glücksspiel-Apps auch mit Echtgeld-Gewinnen erlaubt. Diese sind jedoch nur in bestimmten Ländern verfügbar – Deutschland ist davon ausgeschlossen. Es gibt sehr wenige Ausnahmen für Glücksspiel-Apps, die auch in Deutschland legal verwendet werden können. Diese besitzen eine Lizenz der Glücksspielbehörde aus Schleswig-Holstein, sodass Nutzer sicher und legal bei diesen echte Gewinne erzielen können.

Apple ist grundsätzlich schon immer offen gegenüber Glücksspiel-Apps gewesen. Diese sind dort in Hülle und Fülle zu finden, aber länderspezifisch nur zum Spielen mit virtuellem Geld ausgelegt. Aber auch hier lassen sich Apps finden, die eine Sonderlizenz besitzen. Die Altersbeschränkung von Glücksspiel-Apps findet jedoch auch im App Store von Apple Anwendung.

Mobile Casinos sind empfehlenswerter

Unabhängig davon, ob Sie nach reiner Unterhaltung oder der Chance, echte Gewinne zu erzielen, suchen, ist es eine bessere Option, mobile Casinos, die über einen Browser zugänglich sind, zu nutzen als Casino-Apps. Das liegt zum einen daran, dass es häufig nicht ganz ersichtlich ist, bei welchen Apps Sie wirklich kostenlos spielen oder echte Gewinne erzielen können. Zum anderen wird Vielfalt bei Casino-Apps nicht besonders groß geschrieben, sodass häufig nur ein einziger Spielautomat oder ein anderes Casino-Spiel zur Verfügung steht.

Wesentlich mehr Unterhaltung finden Sie in einem mobilen Casino eines seriösen Anbieters. Diese verfügen meist über Glücksspiellizenzen, sodass Sie dort nicht nur kostenlos, sondern auch um echtes Geld spielen können. Der größte Vorteil liegt jedoch in der Abwechslung bei den Spielen. Sie können dort eine bunte Vielfalt von Spielautomaten sowie klassischen Tischspielen und häufig auch andere Sofortspiele genießen