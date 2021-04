Warum ist das Spiel im Live-Casino so beliebt?

Schon seit einigen Jahren ist ein massiver Trend hin zum Online-Gaming festzustellen. Immer mehr Spieler tummeln sich auf Online-Servern und messen sich in Fortnite, PUBG, CoD und anderen Titeln miteinander. Selbst die Wirtschaft hat erkannt, wie viel Potenzial darin steckt und hat den E-Sport für sich entdeckt, sodass es immer wieder satte Preisgelder gibt. Doch abseits vom als Event aufgezogenen Turnier hat sich mit dem Live-Casino eine ganz andere Welt aufgetan.

Atmosphäre und Concierge machen Live-Casino noch authentischer

Die Welt der Online-Casinos ist so bunt wie innovativ. So lässt sich bei diesen nicht nur mit etwas Glück an Slots ein Gewinn erspielen. Viel mehr kann hier ganz unkompliziert und einfach, aber vor allem mit Verantwortung, Nervenkitzel wie in einem echten Casino erlebt werden – und das von der heimischen Couch aus. Um die Atmosphäre noch zu steigern, bieten sich die sogenannten Live-Casinos an. Hier wird mit anderen Spielern zusammen Roulette, Blackjack oder Poker gespielt. Das Besondere: Via Live-Video-Übertragung ist der Concierge jedem zugeschaltet. So entsteht ein ganz spezielles Ambiente, welches dem in der echten Spielbank noch näher kommt. In der Kombination mit einem Live Casino Bonus gelingt zudem ein guter Start in die Welt des Online-Gamings.

Nicht vergessen werden sollte dabei die bereits angesprochene Verantwortung. Das gilt zum einen für den Betreiber, der ein faires Spiel anbieten muss. Jedoch insbesondere für den Teilnehmer selbst. Regeln wie ein finanzielles Limit sind ebenso wichtig wie Pausen während des Spiels und eine zeitliche Begrenzung. Schließlich lässt sich in einem Live-Casino viel Geld gewinnen – aber eben auch verlieren. Ebenso wie bei klassischen Online-Spielen wie erwähntes Fortnite, PUBG oder Call of Duty müssen Limits gelten. Das gilt für die Spielzeit ebenso wie für das Geld, das für Online-Inhalte investiert wird.

Mehr als 750 Gamer in China

Dabei ist der Online-Sektor nicht erst seit der Corona-Pandemie beliebt. So spielten im Jahr 2019 rund 2,5 Milliarden Menschen weltweit aktiv. Für 2021 hat man einen Anstieg auf 2,7 Milliarden Menschen prognostiziert. Der meiste Umsatz wird in diesem Bezug in den USA und in China erzielt. Bis 2022 soll der Markt auf mehr als 200 Milliarden US-Dollar anschwellen. Dieser Trend ließ sich im Übrigen bereits 1971 absehen. Denn mit den ersten Arkade-Spielautomaten wurden weltweit bereits mehr als 1 Milliarde US-Dollar umgesetzt. 1997 dann traten die Konsolen für 14 Jahre an die Spitze des Marktsektors. Erst in 2013 hat der PC diese Dominanz gebrochen und sich zum umsatzstärksten Marktsektor für Hardware und Software etabliert.

Die Konkurrenz in allen Bereichen ist seit 2012 jedoch das Mobile-Gaming. Da die mobilen Geräte stets weiterentwickelt werden, über ordentliche Rechenleistung verfügen und ohnehin immer dabei sind, ist der Markt für Apps aufgeblasen wie nie. Allen voran die Free-2-Play-Titel mit ihren überwiegend überzogenen Ingame-Preisen haben zum Boom in diesem Sektor beigetragen. Allerdings zeigt sich abseits der schnell konsumierbaren Mobile-Games, das sich der Kern der Gaming-Community treu geblieben ist. So sammelten Spieler von EVE-Online etwa Ende 2021 mehr als 130.000 US-Dollar, um diese für die Pandemie-Bekämpfung zu spenden.

Fakt ist, dass das Spiel in der Online-Welt nie beliebter war als derzeit. Immer neue virtuelle Welten laden zum Erleben und Verweilen ein. Ob das nun in Fallout 76 stattfindet, Fortnite oder dem Online-Casino, ist freilich jedem selbst überlassen. Dafür ist ganz modern im Grunde nicht viel mehr nötig als ein Smartphone.