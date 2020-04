Unterschiede von Online Slots und Münzspielautomaten

Die Frage nach den Unterschieden zwischen Online Slots und Münzspielautomaten kommt immer wieder vor und ist nicht nur für Glücksspiel-Neulinge von Interesse.

Prinzipiell zählen beide, also Münzspielautomaten und Online Slots, zum Glücksspiel, es gibt also zumindest eine gleiche Basis. Der Ausgang des Spiels wird bei beiden Versionen von Glücksgöttin Fortuna bestimmt. Dabei steht ihr ein sogenannter Zufallszahlengenerator, auch Random Number Generator, RNG, zur Verfügung, mit welchem nach dem Zufallsprinzip die Ergebnisse der Spielrunden ermittelt werden.

Allerdings gibt es auch einige Unterschiede zwischen traditionellen Münzautomaten und Online Slots, auf die wir an dieser Stelle eingehen möchten. Diese sind:

Gratis Spielmodus von Online Slots

sehr große Auswahl an Internet Spielautomaten

Mobiles Casino Games spielen mit Handy & Co

Gratis Spielmodus von Online Slots

Einer der wichtigsten Unterschiede ist der gratis Spielmodus. Während man Münzspielautomaten in der Regel nur mit dem Einsatz von Münzen, also Echtgeld, spielen kann, ist es möglich, die meisten Online Automatenspiele kostenlos auszuprobieren.

Damit bietet das Casino die Gelegenheit, sich mit einem Slot vertraut zu machen, ohne das eigene Geld einsetzen zu müssen. Das Risiko eines finanziellen Verlustes ist somit bei Online Slots gleich null! Doch nicht nur das gratis Testen ist möglich, sondern man kann mit Spielgeld auch diverse Tipps auf ihre Wirksamkeit überprüfen oder sich eine eigene Strategie zurechtlegen.Aber natürlich kann man bei Internet Spielautomaten auch Echtgeld setzen. Entscheidet man sich dazu, bieten die Internet Spielbanken in der Regel einen Willkommensbonus an, mit welchem die erste Einzahlung belohnt wird. Auf diese Art hat man die Chance, mit Bonus Guthaben an Online Spielautomaten zu spielen und mit ein wenig Glück Gewinne einzusammeln.

Sehr große Auswahl an Online Slots

Die Welt der Online Slots ist bunt, vielfältig und vor allem riesig. Mittlerweile gibt es für so gut wie jeden Geschmack, jede Laune und jedes Spielkapital den passenden Online Spielautomaten. Egal, ob man zu den Liebhabern traditioneller Spiele, wie Roulette, Blackjack oder Video Poker zählt, sich gerne an Früchte Slots nostalgischen Gefühlen hingibt oder in die Welt der Video Slots eintaucht – der Auswahl sind kaum Grenzen gesetzt.

Münzspielautomaten können bei dieser Vielfalt nicht mithalten, auch wenn es zwischenzeitlich ein beträchtliches Spektrum an verschiedenen Themen und Genres gibt. Doch der Trend geht eindeutig in Richtung Online Slots und daher wird gerade in diesem Bereich weiter entwickelt und investiert.

Mobile Casino Games spielen mit Handy & Co

Wie die Online Slots die Weiterentwicklung traditioneller Münzspielautomaten darstellen, so sind mobile Casino Games die Fortsetzung von Online Slots.

Dank immer ausgereifterer Technologien, wie sie bei Smartphones und Tablets zum Einsatz kommen, nimmt das mobile Spielvergnügen an Bedeutung zu. Es ist kein Geheimnis, dass mittlerweile bei vielen Online Casinos der Löwenanteil des Umsatzes über das Spielen mit mobilen Geräten generiert wird.

Ging man vor einigen Jahrzehnten noch in die Spielhalle um die Ecke oder besuchte das Casino in der nächstgrößeren Stadt, hat sich bereits mit dem Einsatz von PC und Laptop das Spielverhalten geändert und man konnte bei Online Slots das Glück herausfordern. Mittlerweile reicht ein Handy, Smartphone oder Tablet mit einer stabilen Internetverbindung, um sich immer und überall dem mobilen Spielvergnügen hingeben zu können.

Münzspielautomat ist nicht gleich Online Slot

Auch wenn Online Slots und Münzspielautomaten zum Glücksspiel zählen und die traditionellen Automaten die Vorläufer unserer heutigen Online Slots sind, so bestehen zwischen beiden doch gravierende Unterschiede.

Zum einen ist das der Gratis Spielmodus, mit welchem man die besten Online Slots kostenlos spielen kann, zum anderen ist es die große Auswahl an verschiedenen Spielen. Die nächste Weiterentwicklung stellen mobile Casino Games dar, die über Handy & Co gespielt werden können.

Wir sind der Meinung, dass alle drei Versionen des Glücksspiels, also traditionelle Münzspielautomaten, Online Slots und mobile Slots unterschiedlich sind und doch kann jede Variante ihre eigenen Vorzüge aufweisen!