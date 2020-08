Die vielen Vorteile des Online-Gaming

Online-Spiele entwickeln sich gerade rasant zu der attraktivsten Form der Unterhaltung überhaupt. Der Fortschritt der Technologie und die ansteigende Nutzung des Internets haben dazu geführt, dass konventionelle Spiele virtuell zugänglich geworden sind, was auch den Spaß beim Spielen deutlich erhöht hat. Egal ob, klassische Rätsel oder rasante Abenteuer, online findet man eine große Auswahl an kostenlosen Spielen. Das Beste: Man muss nicht einmal die neueste Konsole oder den besten PC haben, um Spaß zu haben. Und das ist noch lange nicht der einzige Vorteil von Online-Spielen. Es gibt noch eine ganze Reihe an weiteren Vorteilen, über die du wahrscheinlich noch nie nachgedacht hast.

Klar, du denkst jetzt hauptsächlich an eine verbesserte Hand-Augen-Koordination. Studien haben aber gezeigt, dass Online-Spiele sogar gut für dein Gehirn sein können.

Online-Games entspannen dich

Vorteil Nummer eins wäre da natürlich der Stressabbau. Es gibt einen Grund, warum Leute am Ende eines langen Tages oft zu Online-Spielen greifen. Die Spiele sind so konzipiert, dass sie Spaß machen, fesselnd sind, Freude bereiten und gleichzeitig eine Form der Ablenkung bieten. Ganz gleich, welche Online-Gegner du besiegst, dein Körper reagiert darauf, indem er das Stresshormon Cortisol in Schach hält. Die Folge: Du wirst tiefenentspannt. Sport hat eine ähnliche Auswirkung auf den Körper. Im Gegensatz zu anderen körperlichen Aktivitäten machen Online-Spiele aber richtig Spaß. Unterhaltung ist ein wesentlicher Teil unseres Lebens, hält uns gesund und bringt uns weniger ausgebrannt durch den Alltag.

Online-Games können deine Sehkraft sogar verbessern

Du hast früher bestimmt öfter von deinen Eltern gehört, nicht zu nah oder zu viel vor dem Fernseher zu sitzen, da du sonst schlechte Augen bekommen würdest. Tatsächlich haben Wissenschaftler aber herausgefunden, dass Spiele unter bestimmten Voraussetzungen sogar deine Sehkraft verbessern können, dass du zum Beispiel zwischen verschiedenen Grautönen besser unterscheiden kannst.

In Spielen lernst du strategisches Denken

Online-Spiele beschäftigen das Gehirn auf eine Weise, wie man es sonst nur bei wenigen anderen Aktivitäten tut. Je nachdem, was du spielst, musst du Strategien entwickeln, planen und versuchen, andere Spieler, etwa in Casinos, zu überlisten. Spieler, die strategisch denken und sich Vorteile wie etwa den Wunderino Bonus Code zunutze machen, haben schon einmal einen riesen Vorteil. Dazu gehört strategisches Denken!

In einigen Fällen werden auch Konzentrationsfähigkeit, analytische Fähigkeiten und das Gedächtnis immer wieder gefordert. So lernen Spieler, über den Tellerrand zu schauen und neue Strategien auszutesten, um zum nächsten Level zu gelangen.

Video-Games können deine Führungsfähigkeiten verbessern

In bestimmte Spielgenres musst du deine Führungsfähigkeiten beweisen, etwa für eine andere Figuren im Spiel sorgen und deren Sicherheit gewährleisten. Forscher haben festgestellt, dass sich diese Fähigkeiten auch auf das echte Leben übertragen können.

Auch deine sozialen Fertigkeiten können vom Gaming profitieren

Die meisten Spiele haben auch einen sozialen Aspekt. Dieser Aspekt trainiert nicht nur deine sozialen Fähigkeiten, sondern vertreibt auch Einsamkeit. Es macht außerdem einfach Spaß mit Gleichgesinnten zusammen sein, die die Leidenschaft für Spiele teilen.

Diese Vorteile sind vielleicht nicht ohne weiteres sofort spürbar, aber mit der Zeit wirst du feststellen, dass du weniger gestresst bist, dich schneller an Situationen anpassen kannst und obendrein schnellere Reflexe entwickelst.