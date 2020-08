Was hält die Zukunft für Freispiele Casinos bereit?

Längst sind es nicht mehr Spiele wie Book of Ra, Sizzling Hot, Gonzo’s Quest, Mega Moolah oder Book of Dead, die bei neuen Spielern das Entscheidungskriterium für ein bestimmtes Online Casino darstellen. Jetzt sind es die gratis Spins und konkreten Bonusangebote jedes Casinos, die den Unterschied zwischen Hop oder Top ausmachen. Ohne ihr eigenes Echtgeld einzusetzen, können Spieler das Casino testen und geschenktes Geld in Echtgeld umwandeln. Doch wie werden sich Bonusangebote in den kommenden Jahren verändern, um weiterhin Kunden anzuziehen und zu binden?

Werden Neukunden nach den Gründen für ihre Casinoauswahl gefragt, antwortet der Großteil mit dem fairen und hohen Willkommensbonus oder Bonus ohne Einzahlung. Bei der modernen Gesellschaft haben es Casinobetreiber auch alles andere als einfach Neukunden zu gewinnen und Bestandskunden zu halten. Groß ist der ständige Wunsch etwas Neues auszuprobieren, bei flüchtigen Trends mitzumachen oder sich von gut klingenden Angeboten leicht ablenken zu lassen. Im Jahr 2020 können noch immer der Willkommensbonus, gratis Spins Boni und der No Deposit Bonus als die beliebtesten Bonusangebote bei Online Casinos erfasst werden. Der Blick in die Zukunft lässt klar vermuten, dass sich auch in Jahren und Jahrzehnten Bonusangebote ohne Einzahlung großer Beliebtheit erfreuen, allerdings mit deutlichen höheren Bonusbeträgen und gratis Spins bereitgestellt werden.

Warum das Angebot von kostenlosen Boni für Online Casinos tatsächlich funktioniert

Online Casinos stellen vor allem Neukunden immer bessere, kostenlose Bonusangebote zur Verfügung. Hintergrund dafür ist, dass sich das Online Casino mit einem attraktiven Neukundenbonus von der Vielzahl an deutschsprachigen und internationalen Casinokonkurrenten abheben möchte. Durch die Bereitstellung von kostenlosem Guthaben oder gratis Spins mit Echtgeldgewinnen, können sich Neukunden ohne Risiko ein Bild vom konkreten Spielangebot und den Leistungen des Kundenservices machen. Der Bonus ohne Einzahlung lohnt sich letztlich für die Casinobetreiber, weil sich der Großteil der Neukunden für den Casinobetreiber entscheidet. Durch die aktive Investition in Neukunden und deren Zufriedenheit gewinnen Casinos auf diese Weise Bestandskunden.

Bonusrunden

Provider von Slots wissen schon seit Jahren, dass spannende und technisch ausgeklügelte Spielgeschichten das Interesse des Casinospielers stärker wecken und zu einem nachhaltig intensiven Spielerlebnis beitragen. Aus diesem Grund sind Top Provider bestrebt zunehmend RPG Spiele zu etablieren und Gamification Eigenschaften mit einzubeziehen. Auch die Anzahl an Slots mit vielen und großzügigen Bonusrunden, sowie angemessenen progressiven Jackpots soll in Zukunft weiter steigen.

Playtech bietet mit Monty Python und der Heilige Gral schon jetzt einen Slot mit echten Vorreiterqualität und besonders aufregenden Bonusrunden. In diesem HD Slot finden sich gleich drei Bonusspiele. Bevor es losgeht, bekommt der Spieler die Möglichkeit Schilde auszuwählen. Je nachdem, wie viele gleiche Schilde aufgedeckt werden, startet das Bonusspiel für das Schloss der Briten, den Wald der Tapferkeit oder der Höhle von Carbannog. Anhand der aufgedeckten Schilde bekommen Sie als Spieler innerhalb der Freirunden spezielle Skills. Unter anderem werden in den sich startenden Freirunden zusätzliche Wild-Symbole hinzugefügt. Auf diese Weise bietet Playtech einen Slot mit immer wieder anderen Freispielbedingungen. Auch beim Microgaming Slot Avalon II geht es um die Suche nach dem Gral. Hier erwarten Sie insgesamt acht verschiedene Bonusspiele. Sobald Sie einen gratis Spins Bonus auslösen, wird die Landkarte eingeblendet.

Bisher ist dieser Bonus einzigartig und zieht seine Spieler mit jeder Etappe angefangen am Lake of Legend über Misty Vale, Whispering Woods, Dusky Moors, Forest Falls, Morgan’s Keep, Hall of Shadows bis hin zur Isle of Avalon ganz in seinen Bann. Mit jeder weiteren Bonusetappe tauchen bei den gratis Spins zusätzliche Wilds, Rolling Reels, Trailing Wilds und Pick-and-Win-Funktionen auf.

Der Cashback Bonus

Bei einem aktivierten Cashback Bonus schenkt der Casinobetreiber seinen Spielern im Fall des Verlierens einen bestimmten Betrag des verlorenen Einsatzes. Der vom Casinobetreiber auf diese Weise zurückerstattete Echtgeldbetrag unterliegt keinen Bonusbedingungen und wird sofort ab dem Zeitpunkt der Gutschrift auf dem Casinokonto des Spielers als Echtgeld behandelt. Entscheidet sich der Spieler zum Beispiel nach Erhalt des Cashback Bonus den gutgeschriebenen Betrag als Echtgeld auszuzahlen, kann er dies direkt in die Wege leiten. Durch die anteilige Rückerstattung von verlorenen Einsätzen unterstützt der Casinobetreiber seine Bestandsspieler darin weiterhin ein hohes Unterhaltungslevel beim Spielen im Online Casino zu erleben. Zu einem überdurchschnittlich hohen und beliebten Cashback Bonus gehört der GoodWin Casino Cashback. Dabei handelt es sich um einen 1500 Euro Bonus in Kombination mit einem 100% Cashback Bonus mit Einzahlung. Der Bonus kann über Casino Allianz aktiviert und in Anspruch genommen werden.

Loyalitätsbonus und Treueprogramm

Exklusive Bonusprogramme für Bestandskunden von Online Casinos gibt es schon seit Jahren. Doch in den letzten Jahren haben sich die Bonusangebote für diese Zielgruppe deutlich in ihrer Ausrichtung geändert. Galt es sonst die Anzahl der Neukunden zu steigern, so geht es jetzt fast schon gleichermaßen darum Bestandskunden vom frühestmöglichen Zeitpunkt an zufrieden zu stellen und dauerhaft an das Casinoangebot zu binden. Neben gratis Spins Boni stellt ein exzellentes Treueprogramm die wertvolle Verbindung zwischen dem Casinobetreiber und Neukunden dar. Doch das Treueprogramm ist noch längst nicht alles. Dauerhaft erfolgreiche Online Casinobetreiber haben erkannt, dass es ebenso auf die Verbesserung des Angebots, der Bedienbarkeit der Webseite, regelmäßigen Upgrades und einem 24/7 Kundenservices maßgeblich dazu beitragen, dass sich ein Bestandskunde exklusiv und respektvoll behandelt fühlt und beim Casinoanbieter bleiben wird. Und auch die Bonusangebote haben sich von den reinen gratis Spins Boni hin zu personalisierten Bonusangeboten entsprechend der individuellen Spielerfolge entwickelt.

Halten Sie es besonders einfach!

Das einfachste der Welt ist und bleibt ein Geschenk, das sich direkt nutzen lässt. Ganz genauso verhält es sich mit gratis Spins und Bonus ohne Einzahlung. Für Neukunden ist lediglich eine erstmalige Registrierung erforderlich und schon können das Bonusguthaben oder die gratis Spins gespielt werden ohne vorab eigenes Echtgeld auf das Casinokonto einzuzahlen. Bei Bonusangeboten mit komplizierten Bedingungen zur Aktivierung oder zur Umwandlung des Bonusguthabens in Echtgeld lässt das Interesse sowohl bei Neukunden als auch Bestandskunden sofort ersichtlich nach. Damit werden Bonusangebote für beide Zielgruppen auch in Zukunft leicht verständlich ausfallen müssen. Wir können weiterhin gespannt sein!