Fist of the North Star: Lost Paradise – Einschlagender Launch Trailer veröffentlicht!

Ryu ga Gokotku Studio, das Team hinter der weltbekannten Yakuza-Serie, hat diese Woche Fist of the North Star: Lost Paradise für die PlayStation 4 veröffentlicht. Der Titel lässt Spieler in ein alternatives Universum der Originalserie eintauchen und so völlig neue Abenteuer erleben.

Nichts feiert einen Launch so gut wie ein Trailer voller muskelbepackter Bösewichter, die ordentlich aufgemischt werden. Rennen, Schlagen, Treten – simpel gesagt, mal so richtig aufräumen! Doch alles Chaos ist nichts, ohne eine gut erzählte Geschichte. Im Lauf der Story entdecken Spieler die postapokalyptische Stadt Eden, eine Oase in einer Wüste voller tödlicher Gefahren. Von dort aus begeben sie sich auf die Suche nach der Liebe ihres Lebens, Yuria. Ihre Liebe ist endlos! Wem das zu viel Liebesdrama ist, der kann auch einfach seine eigene Bar oder ein Krankenhaus aufmachen. Oder Outrun spielen, ein echter SEGA-Klassiker, der im Spiel enthalten ist. Egal was man auch tut, neben dem Verprügeln von Schurken gibt es viel zu entdecken.

Features von Fist of the North Star: Lost Paradise:

Der Spieler erforscht eine alternative Version des Fist of the North Star-Universums in einem post-apokalyptischen Ödland und übernimmt die Kontrolle über Kenshiro auf der Suche nach Yuri, seiner verlorenen Liebe.

Lost Paradise bietet eine englische und japanische Tonspur.

Kenshiros Techniken, die Hokuto Shinken, stehen dem Spieler im Kampf zur Verfügung. Nach dem Aufladen der Seven-Star-Anzeige wird der Gegner mit dutzenden brutalen und ikonischen Hokuto-Shinken-Techniken von innen nach außen zerstört. Die Techniken sind dem originalen Manga getreu nachempfunden.

Selbst Kenshiro braucht ab und an eine Pause von den ganzen Schlägereien. Glücklicherweise gibt es in der maroden Stadt Eden keinen Mangel an Nebenmissionen und Mini-Spielen. Dank der Macht der Hokuto Shinken-Techniken werden Drinks in einer Bar zubereitet und ein Nachtclub verwaltet. Mit dem Buggy rast der Spieler außerdem durch die Wüste. Und wenn all dies auch nicht zur Entspannung beiträgt versucht der Spieler in den Spielhallen bei Retro-Games sein Glück, inklusive des original Fist of the North Star.

Fist of the North Star: Lost Paradise bietet alles, was in der japanischen Originalversion vorhanden war und bietet zusätzlich einen angehobenen Grad an Gewaltdarstellung für die lokalisierte Version.

Quelle: PM SEGA

Videoquelle: YouTube | SEGA Europe