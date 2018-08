Alles was Sie über Online-Casinos wissen müssen

Online-Casinos waren noch nie so beliebt wie heute. Millionen von Menschen spielten täglich Casino-Spiele online. Aber wenn Sie darüber nachdenken, es zum ersten Mal zu versuchen, sind Sie vielleicht ein wenig verwirrt darüber, wo Sie anfangen sollen. Es gibt zwar keinen Mangel an Internet Casinos, aber wie soll man wissen, welches das Beste für Sie ist? Vielleicht haben Sie Bedenken, wie sicher und fair es ist, online zu spielen? Vielleicht sind Sie sich nicht sicher, welches Spiel eine gute Wahl für Sie ist? Daher schauen Sie sich unseren Ratgeber an, den wir extra für Sie erstellt haben. Auf dieser Webseite finden Sie dann die besten Online-Casinos.

Wir werden auf die Probleme eingehen, die von neuen Spielern am häufigsten angesprochen werden, und Ihnen einen nützlichen Leitfaden geben, der Themen behandelt, die Sie vielleicht noch nicht einmal in Betracht gezogen haben, die jedoch wichtig sind, um Sie auf den richtigen Fuß zu bringen. Also, bevor Sie Ihre Online-Casino-Kirsche knallen lassen, lesen Sie diese Anleitung, um sicherzustellen, dass Sie alles wissen, was Sie wissen müssen, um die bestmögliche Erfahrung zu erhalten.

Tipps und Hinweise für neue Spieler

Sie haben sich also entschieden, Casino-Spiele online zu spielen, das ist ein guter Anfang. Aber was als nächstes? Sie müssen überlegen, welche Art von Spielen Sie spielen möchten. Spielen Sie auf einem PC oder möchten Sie lieber auf einem Handy spielen? Wie wäre es mit Ein- und Auszahlungen? In den folgenden Abschnitten finden Sie alle Details, die Sie benötigen, um loszulegen.

Laden Sie Casinos vs Instant Play Flash Casino herunter

Viele Betreiber bieten die Wahl zwischen Instant-Play-Spielen und einem Download-Casino. Die webbasierte Version verwendet Flash, um Spiele bereitzustellen, die sofort in Ihrem Browser gestartet und abgespielt werden können. Die Download-Software muss dagegen auf Ihrem PC installiert sein, um auf die Spiele zugreifen zu können.

Während beide Versionen in der Regel ziemlich ähnlich sind, finden Sie bei Download-Versionen tendenziell eine etwas größere Auswahl an Spielen. Wenn Sie Anfänger sind und sich nicht sicher sind, welche die beste Option für Sie ist, empfehlen wir Ihnen die Instant-Play-Option. Sie können schnell und einfach in der Erforschung und dem Spielen verschiedener Spiele stecken bleiben. Außerdem gibt es nichts, was Sie daran hindern könnte, die Software herunterzuladen und das später auszuprobieren.

Spielen Sie Casinospiele

Angesichts der Tatsache, wie sehr wir unsere mobilen Geräte heutzutage nutzen, ist es wahrscheinlich keine Überraschung, dass Sie Casinospiele auf Ihrem Mobiltelefon oder Tablet spielen können. Es gibt einige Betreiber, die sich für mobile Spiele entschieden haben und ein intuitives, benutzerfreundliches mobiles Casino mit einer großen Auswahl an Handy-freundlichen Spielen entwickelt haben. Andere fallen etwas zurück, mit einer begrenzten Auswahl an Spielen. Wenn Sie wahrscheinlich in Online-Casinos auf Ihrem Mobilgerät spielen, lohnt es sich zu überprüfen, wie sich die mobile App gestaltet, bevor Sie sich entscheiden, ob Sie teilnehmen möchten.

Mobile Casinos sind mit den meisten iPhones, iPads, Android Handys und Tablets kompatibel. Die meisten sind als Web-App verfügbar, Das heißt: Sie spielen direkt im Browser Ihres Telefons oder Tablets. Spiele können sofort gespielt werden, ohne dass etwas heruntergeladen werden muss. Alternativ bieten einige Betreiber auch native Apps für iOS an, die im Apple-Store heruntergeladen werden können, und / oder eine native App für Android, die direkt von der Casino-Website heruntergeladen werden können. Für neue Spieler würden wir empfehlen, das browserbasierte mobile Casino zu verwenden. Dies ist der schnellste und einfachste Weg, um unterwegs Spiele zu spielen und wertvollen Speicherplatz auf Ihrem mobilen Gerät zu sparen.

Verschiedene Arten von Boni und ihre Bedingungen

Neue Spieler können von Casino Boni profitieren Als neuer Spieler in einem Online-Casino finden Sie eine große Auswahl an Willkommensbonus-Angeboten. Die Angebotstypen variieren von Betreiber zu Betreiber und können einen Ersteinzahlungsbonus, einen Willkommensbonus oder Freispiele beinhalten. Während sie sich unterscheiden können, haben sie alle gemeinsam, dass sie eine Wettanforderung haben. Im Allgemeinen müssen Sie Ihren Bonus eine bestimmte Anzahl von Malen durchspielen, bevor Sie Gewinne, die Sie damit gemacht haben, abheben können.

Es ist auch wichtig zu verstehen, dass einige Spiele eine geringere Gewichtung als andere haben und einige ganz ausgeschlossen sind. Als neuer Spieler können Sie diese Bonusmöglichkeiten nutzen, um Ihre Bankroll zu erhöhen und länger spielen zu können. Achten Sie jedoch immer darauf, die Bedingungen zu überprüfen, um später Überraschungen zu vermeiden.

Glücksspiel-Lizenzen und Sicherheit

Der Grund, dass viele Leute nur ungern Online-Casinos ausprobieren wollen, liegt an den Sicherheitsbedenken. Wenn Sie besorgt sind, ob es sicher ist, in einem Online-Casino zu spielen, können Sie diese Angst leicht auslöschen. Seriöse Betreiber nutzen Spitzentechnologie, um die sensiblen persönlichen Daten ihrer Spieler zu schützen. Alle finanziellen Transaktionen werden mit SSL verschlüsselt, um sicherzustellen, dass sie nicht von Dritten abgefangen werden können. Darüber hinaus verwenden legitime Online-Casinos ausgefeilte Software, um ihre Websites virenfrei und sicher zu nutzen.

Um legal zu funktionieren, müssen Casinos eine Glücksspiellizenz von der UK Gambling Commission besitzen. Diese Lizenzen werden nur gewährt, wenn die Sicherheit gewährleistet ist. Wenn Sie nur in Online-Casinos spielen, die vom UKGC lizenziert und reguliert werden, können Sie sicher sein, dass Sie sicher sind.

Die besten Spiele für Anfänger

Online-Casinos bieten eine reiche und vielfältige Auswahl an Spielen. Sie finden unter anderem Slots, Roulette, Blackjack, Video Poker, Baccarat, Rubbelkarten, Arcade-Spiele und Poker. Es gibt viele innovative Varianten der Klassiker, die einzigartige Regeln und Besonderheiten aufweisen. Sie werden auch Live Casino Spiele finden, wo Sie mit Real Dealern spielen können.

Wenn Sie neu bei Casinospielen sind und nicht sicher sind, wo Sie anfangen sollen, empfehlen wir, Spielautomaten zu spielen. Sie haben im Allgemeinen die einfachsten Regeln, die sehr einfach zu erlernen sind. Die meisten Online-Casinos erlauben es Ihnen, ihre Spiele im Demo-Modus zu spielen. Ein weiterer Tipp ist, kostenlos zu spielen, bevor Sie mit echtem Geld spielen. Auf diese Weise können Sie sich mit den Regeln und Funktionen eines Spiels vertraut machen, um sicherzustellen, dass Sie mit echtem Geld vertraut sind.