Games with Gold: Diese Spiele bekommt ihr im März!

Ein neuer Monat steht bevor und damit auch neue Spiele für das Games with Gold Programm für die Xbox One, bzw. 360. Darunter befinden sich für den Monat März eher kleinere Spieleperlen. Da wäre zum einen Trials of the Blood Dragon für die One. Wie für die Trials Reihe üblich gilt es in möglichst kurzer Zeit die teils verrückten Strecken und Parcours zu meister. Trials of the Blood Dragon nimmt sich noch weniger Ernst und kommt mit einem trashigen Charme daher und natürlich auch wieder einigen bockschweren Pisten.

Weiter geht es auf der One mit Superhot, einem Shooter der etwas anderen Art, der nicht nur grafisch auffällig daher kommt, sondern auch spielerisch andere Wege geht. Für die Jüngeren gibt dafür aber auf der Xbox 360 Nachschub. Mit Brave erhält man dort das Spiel zum Disney Film Merida.

Das letzte Spiel im Bunde ist Quantum Conundrum von den Portal Miterfindern, welches für Puzzle-Spaß sorgt. Xbox One Besitzer haben wie gewohnt Zugriff auf alle vier Titel. vorrausgesetzt ihr seid Xbox Live Gold Mitglied.

Quelle: gamezone.de

Bildquelle: Microsoft