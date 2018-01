So stellt sich Peter Molyneux ein Fable 4 vor

Peter Molyneux ist bekannt als der Vater der Fable Serie. Nachdem er die Lionhead Studios verlassen hatte, jenes Studio das 2016 von Microsoft geschlossen wurde, hatte er auch keinen Einfluss mehr auf die Serie. Dennoch hat der Mann eine besondere Beziehung zu dem Franchise und kommentierte bei IGN, wie er sich einen vierten Teil vorstellt.

So würde er gerne ein Prequel sehen, also ein Spiel vor Teil 1. Darin solle erzählt werden, wie die Helden-Gilde gegründet wurde. Zudem soll es ein Setting sein, indem Albion der technische Fortschritt noch nicht so weit reicht, wo Magie noch mehr mit der Natur verbunden und Kämpfe brutaler sein sollen. Letzteres soll noch flüssiger und intuitiver sein, Waffen bräuchten ein ganz eigenes und intensives Gefühl mit jeweiligen Spezialfähigkeiten. Ebenso mit der Magie, welche sich Molyneux als eigenes System vorstellt, das man craften könne. Zudem wünscht er sich noch mehr Tiere, bzw. Haustiere, die einem unterstützen können, bis hin zu Pferden oder Drachen, mit denen man durch Albion streifen könnte. Auch die Spielwelt müsse auf die Spielweise reagieren. Stiehlt man und schleicht viel herum, gelte man in der Welt als Dieb. Features wie Koop, Heirat, Dörfer und Städte, sowie das Kaufen und Einrichten einer eigenen Behausung sieht er ebenfalls Dinge, die er gerne in Falbe 4 hätte.

Molyneux gilt aber auch als jemand, der mehr Visionen hat, als er dann tatsächlich umsetzt, was Fans der Fable Serie besonders an ihm kritisieren. Ein vierter Teil des Action-Rollenspiels ist zwar nicht angekündigt worden, allerdings gibt es Gerüchte, dass die Playground Studios eine eigene Abteilung für die Entwicklung, in Kooperation mit The Coalition, erhalten haben sollen. Damit würden die Erfolgsentwickler der Forza Horizon Serie und Gears of War 4 an Fable 4 arbeiten. Ob an den Gerüchten etwas dran ist, könnte sich auf der diesjährigen E3 im Juni klären.

Quelle: IGN

Bildquelle: Microsoft