Neverwinter: Swords of Chult erscheint am 9. Januar 2018

Swords of Chult, Neverwinters neustes Update, erscheint am 9. Januar 2018 auf Xbox One und PlayStation 4. Dieses Update bereichert das auf Dungeons & Dragons basierende, kostenlos spielbare MMORPG um ein neues Endgame-Gefecht, eine Reihe von PvP-Änderungen, Verbesserungen am Inventarmanagement und nvieles mehr.

„Torheit des Händlerprinzen“, das neue Gefecht für fünf Spieler, ist eine dynamische Schlacht für Engame-Abenteurer, die verschiedene Kombinationen von Gegnern, Orten und Tageszeiten bietet und natürlich auch neue Belohnungen gewährt. Zudem können Abenteurer ihre Fähigkeiten in einem überarbeiteten PvP-System auf die Probe stellen. Der Attributwert Zähigkeit wurde entfernt, an der Rüstungsdurchdringung wurden Veränderungen vorgenommen, Kontrollwirkungen haben nun abnehmende Effekte, die PvP-Solo-Warteliste ist nun ein permanenter Bestandteil des Spiels und es gibt neue Ausrüstungsbelohnungen. Swords of Chult enthält außerdem weitere Komfortverbesserungen am Veredelungssystem, an Gewölbewartelisten und am Kampagnenfortschritt für Nebencharaktere.

Neverwinter ist derzeit kostenlos auf dem PC, digital auf Xbox One mit einer Gold-Mitgliedschaft aus dem Xbox Games Store und auf PlayStation 4 (PlayStation Plus nicht erforderlich) verfügbar.

Quelle: Perfect World

