Conan Exiles erscheint am 8. Mai 2018

Funcom kündigt an, dass Conan Exiles in Zusammenarbeit mit Koch Media am 8. Mai 2018 im Handel erscheinen wird. Der heute veröffentlichte Trailer wirft einen Blick auf die wilde Spielwelt, das Kampfsystem und viele weitere Inhalte der finalen Version. Conan Exiles ist ein Open-World-Survival-Spiel im unbarmherzigen Conan-der-Barbar-Universum. Spieler müssen in der Wildnis überleben, ihr eigenes Königreich aufbauen und ihre Gegner in großangelegten Schlachten dominieren. Mit nichts außer ihren nackten Händen, starten Spieler in Conan Exiles, um Waffen und Werkzeuge zu schmieden, alles von kleinen Behausungen bis riesigen Festungen zu errichten und sogar die Kontrolle über einen der gigantischen Götter zu übernehmen und die gegnerischen Siedlungen zu verwüsten. Conan Exiles kann als lokaler Einzelspieler und im persistenten Online-Multiplayer gespielt werden.

LIMITED COLLECTOR’S EDITION

Die limitierte Collector’s Edition von Conan Exiles kann in Kürze bei ausgewählten Händlern zum Preis von 69,99 € für PC und 79,99 € für PlayStation 4 & Xbox One vorbestellt werden. Diese einzigartige Edition enthält zahlreiche exklusive Gegenstände, physisch sowie digital, die den Barbaren in jedem Spieler von Conan Exiles zufrieden stellen.

Inhalt der Collector’s Edition:

SAMMELFIGUR: 15 cm große Figur aus Polyresin, modelliert nach Conan, dem Barbaren aus demConan-Exiles-Trailer.

COMIC: In Zusammenarbeite mit Dark Horse, erzählt dieser Comic erzählt die Geschichte Conans auf einem seiner Abenteuer in den Ländereien des Spiels.

SOUNDTRACKS: Neben dem Soundtrack von Conan Exiles liegen der Collector’s Edition die Soundtracks von Age of Conan: Hyborian Adventures und Age of Conan: Rise of the Godslayer bei.

ARTBOOK: Das farbige Artbook wirft einen Blick hinter die Kulissen der Conan-Exiles-Produktion und auf die Visionen der Entwickler.

WELTKARTE: Farbig gedruckte Weltkarte der Spielwelt von Conan Exiles.

DIGITALER COMIC: Sechs digitale Comics von Dark Horse Comics erzählen die gesamte “A Witch Shall Be Born” Geschichte.

DIGITALES REGELBUCH: 368 Seiten starkes digitales Regelwerk von Modiphius für das Conan Pen&Paper Rollenspiel.

Conan Exiles erscheint am 8. Mai 2018 auf PlayStation 4 und Xbox One zum Preis von 49,99 € sowie für 39,99 € auf dem PC. Käufer der Conan Exiles-Day One Edition erhalten eine gedruckte Landkarte der Spielwelt zusammen mit Conan’s Atlantischem Schwert als exklusivem Spielgegenstand.

Quelle: PM Funcom

Videoquelle: YouTube | Deep Silver