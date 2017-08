Kingdom Come: Deliverance – Neuer Story Trailer und Pre-Order auf Steam gestartet

Warhorse Studios und Deep Silver präsentieren heute bisher unveröffentlichte Story-Details zum kommenden Mittelalter-Rollenspiel Kingdom Come: Deliverance. Zudem startet heute der Vorverkauf für PC. Der Vorverkauf für Playstation 4 und Xbox One startet in naher Zukunft.

In Kingdom Come: Deliverance begeben sich die Spieler auf die Spuren von Henry, dem Sohn eines Waffenschmieds, dessen Leben aus den Fugen gehoben wird als seine Heimatstadt im Auftrag von König Sigismund von Söldnern überfallen wird. Der neue Trailer geht auf die Ereignisse ein, die nach dem grausamen Tod von Henrys Eltern stattfinden und Henry sich den Truppen von Sir Radzigs anschließt, um dort das Training zu erhalten, das er für sein Vorhaben benötigt. Wohin wird sein Weg ihn wohl führen?

Diejenigen, die mehr über Henrys Leben erfahren und bereits erste Schritte durch das mittelalterliche Böhmen genießen möchten, erhalten dazu auf der diesjährigen gamescom in Köln Gelegenheit. Vom 22. Bis 26. August laden Warhorse Studios und Deep Silver alle interessierten gamescom-Besucher dazu ein, in Halle 9.1 am Stand B011/C010 von Deep Silver & Friends erstmals Hand an Kingdom Come: Deliverance zu legen.

Über Kingdom Come: Deliverance

Kingdom Come: Deliverance ist ein story-basiertes Open-World-RPG, mit dem Spieler ein episches Abenteuer im Heiligen Römischen Reich erleben. Die Rache für die Ermordung der eigenen Eltern führt den Spieler in den Kampf gegen einfallende Truppen, stellt ihn vor spannende Quests und schwerwiegende Entscheidungen. Majestätische Burgen und Schlösser, weitreichende Wälder, aufblühende Städte und noch vieles mehr bestimmen in Kingdom Come: Deliverance das Bild des mittelalterlichen Böhmen.

Kingdom Come: Deliverance Funktionen

Riesige realistische Open World:

Majestätische Schlösser und weitreichende Landschaften alle in beeindruckender High-End Grafik gerendert.

Non-lineare Geschichte:

Absolviere Aufgaben in unterschiedlicher Weise und stelle Dich den resultierenden Konsequenzen.

Herausfordernde Kämpfe:

Fernkampf, Schleichen oder Nahkampf. Wähle Deine Waffen und führe einzigartige Combos in Schlachten aus, die ebenso blutig wie erbarmungslos sind.

Charakterentwicklung:

Wähle Deine Ausrüstung, verbessere Deine Fähigkeiten und eigne Dir neue Perks an

Dynamische Welt:

Deine Handlungen beeinflussen die Bevölkerung in Deiner Umgebung. Kämpfe, stehle, verführe, überzeuge oder besteche Deine Mitmenschen – es liegt in Deiner Hand!

Historische Akkuratesse:

Treffe auf historische Persönlichkeiten und erlebe die authentische Welt und das Lebensgefühl der mittelalterlichen Welt Böhmens

Kingdome Come: Deliverance erscheint am 13. Februar 2018 zum Preis von 59,99 EUR für PlayStation 4 und Xbox One, sowie zum Preis von 49,99 EUR für PC.

Quelle: PM Warhorse Studios/Deep Silver

Videoquelle: YouTube | Warhorse Studios