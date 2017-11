Na, in welchem Alter oder besser vor wie vielen Jahren habt ihr euren PlayStation Network-Account erstellt? Wenn es euch so wie mir geht, dann wird das sicherlich schon viele Jahre zurück liegen. Vielleicht wird es inzwischen mal Zeit für etwas Abwechslung und einen neuen Namen – tja, das wird wohl nichts. Xbox- oder Steam-Nutzer haben kein Problem damit, PlayStation-Nutzer hingegen gucken in die Röhre, wenn es um Namensänderungen geht. Es ist einfach nicht möglich.

Das liegt vor allem daran, dass die Accounts bei Sony nicht mit abstraktem Bezeichner versehen werden, sodass der angezeigte Name eigentlich keine Rolle spielt, sondern eben der vergebene Name der Bezeichner ist. Seitens Sony hört man auch immer wieder, dass die Gefahr von Missbrauch zu hoch ist, also zum Beispiel inkorrektes Verhalten mit anschließender Namensänderung oder auch den gerade freigewordenen Namen eines anderen Spielers zu Nutzen und sich als dieser auszugeben. Ausreden.

Die Nutzerkontos mit einem eindeutigen Bezeichner zu versehen ist keine große Herausforderung, die Speicherung der letzten paar verwendeten Namen ist ebenfalls keine besonders große Aufgabe und der Nutzung des Namens eines anderen Spielers kann durch eine einfache Sperrung des Namens für ein paar Wochen entgegen gewirkt werden. Sieht man sich in Kommentar-Bereichen, Sozialen Netzwerken und co. um, sieht man sogar, dass viele Spieler bereit sind, Geld für eine Namensänderung zu bezahlen. Verständlich, wenn man den Namen nicht mehr mag und nicht gleich ein neues Konto erstellen möchte, um immer wieder hin und her wechseln zu müssen, geschweige denn, dass die Trophäen dann auf dem anderen Account bleiben.

Derzeit sieht es allerdings nicht so aus, als plane Sony, dieses Feature in der nächsten Zeit einzuführen. Sehr zum Bedauern vieler PlayStation-Spieler.