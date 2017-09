Etrian Odyssey V: Beyond the Myth – Neuer Trailer zum Sensenmann

Mit furchterregender Sense und einer geheimnisvollen Energie – bekannt als Miasma – ausgestattet, sind Harbinger nicht nur ein Sinnbild der Zerstörung, sondern jederzeit in der Lage, ihre Teammitglieder zu beschützen. Die Macht der Miasma kann jedoch nicht nur zum Schutz eingesetzt werden, sondern auch eine Schneise der Verwüstung in den Reihen der Gegner hinterlassen. Magische Rüstungen schützen Teammitglieder zum Preis ihrer kostbarer Lebensenergie vor den Attacken der Gegner, die im Gegenzug mit Krankheiten und Flüchen belegt werden können. Harbinger sind vielleicht eine unkonventionelle Klasse, aber in den richtigen Händen eine ernst zunehmende Macht.

Die Demoversion von Etrian Odyssey V: Beyond the Myth ist ab sofort im Nintendo eShop verfügbar und ermöglicht Spielern Zugang zu allen Charakteren und Klassen. Die Level-Grenze liegt bei Stufe 10 und das Labyrinth unter dem Yggdrasil-Baum kann bis zur dritten Ebene erkundet werden. Anschließend kann der gespeicherte Fortschritt in das Hauptspiel übernommen werden.

Etrian Odyssey V: Beyond the Myth erscheint für Nintendo 3DS am 17. Oktober digital im Nintendo eShop und am 3. November 2017 im Handel zum Preis von jeweils 39,99 €.

Quelle: ATLUS

Videoquelle: YouTube | AtlusUSA