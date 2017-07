Turtle Beach: Neue Headset´s für PS 4 und XBOX ONE !

Heute wurden in London 2 neuen Gaming Headsets von Turtle Beach vorgestellt, dass das offiziell lizenzierte XO THREE Gaming-Headset für Xbox One sowie das RECON 150 für PlayStation® 4, beide sind ab sofort im Handel erhältlich.

„XO THREE und RECON 150 sind hochqualitative, preisgekrönte Gaming-Headsets und die perfekte Ergänzung unseres Portfolios im mittleren Preissegment,“ so Jürgen Stark, CEO, Turtle Beach. „Wir bieten fortwährend eine große Bandbreite an Produkten, damit die Gamer genau die richtigen Werkzeuge haben, um ihre Skills zu verbessern und mehr Siege nach Hause zu holen. Die XO THREE– und RECON 150 -Headsets sind fantastische Produkte, die genau das zu einem tollen Preis ermöglichen.“

XO THREE und RECON 150 teilen sich dasselbe robuste und bequeme, bei Fans äußerst beliebte Design von Turtle Beachs bestverkauftem XO FOUR Stealth-Headset mit seinem stabilen Rahmen und dem mit Kunstleder ummantelten Kopfband. Hinzu kommen die atmungsaktiven, mit weichem Stoff bezogenen Ohrpolster für langanhaltenden Tragekomfort sowie die praktischen Inline-Bedienelemente für Master-Lautstärke und Mikrofon-Stummschaltung. Das XO THREE liefert zudem über Microsofts neues Windows Sonic für Kopfhörer packenden, virtuellen Surroundsound auf Xbox One, das Spiele, Filme und Musik zu einer noch tiefgehenderen Erfahrung macht.