Game of Thrones Staffel 7: Mit Sky Ticket legal für 2 Euro streamen !

Die siebte Staffel von Game of Thrones ist gestartet und dank eines Angebots von Sky Ticket kann man die komplette Staffel bis Ende August für insgesamt nur 2 Euro streamen. Wie das möglich ist, verraten wir. Außerdem gibt es noch eine weitere Aktion in Zusammenarbeit mit Paypal.

Unter anderem bei Computerbase weist man darauf hin, dass die Sky-Ticket-Aktion wohl fast zu gut ankam. Die Anmeldeserver für Sky Ticket scheinen völlig überlastet zu sein (stand 18.07.17 / 10.30), entsprechend lang dauert die Aktivierung, die normalerweise nach fünf Minuten erfolgen soll. Auf der Facebook-Seite von Sky Ticket heißt es: „Der Winter ist da… und hat ein paar Leitungen vereist. Sorry! Der Ansturm auf die neue Staffel Game of Thrones übertrifft alle Erwartungen. Daher kann es derzeit leider zu Verzögerungen bei der Bestellung kommen. Wir enteisen fleißig und bitten euch um ein wenig Geduld.“

Im Nachgang zum Facebook-Posting werden noch einige weitere Fragen der User beantwortet. So soll es „aktuell“ (Stand: ca. Mitternacht) drei Stunden Wartezeit bei der Bestellung von Sky Ticket geben. Der Support rät dringend davor ab, eine Neubestellung aufzugeben, wenn die Aktivierung länger dauert – „das würde den Prozess nicht beschleunigen“. „Wer bereits Sky Ticket aktiviert hat, kann einfach losstreamen“, heißt es.

Mit dem 17. Juli begann die Ausstrahlung von Game of Thrones Staffel 7. Die sieben Folgen werden unter anderem über Sky, Sky Ticket, Amazon Video oder iTunes ausgespielt, die Staffel läuft bis Ende August (genau: 28. August). Wer die neuen Folgen legal streamen will, hat über Sky Ticket die momentan günstigste möglichkeit. Dort kostet ein Monat aktuell nur ein Euro, das Ganze läuft insgesamt zwei Monate, sodass man bis Ende August zwei Euro zahlt und in dem Zeitraum auch die komplette Staffel 7 von Game of Thrones streamen kann.

Selbstverständlich kann man auch andere Serien, die im Entertainment-Ticket enthalten sind, über dieses Abo ansehen.

Wer nur die Staffel 7 von Game of Thrones sehen will und danach kündigt, muss darauf achten, das sieben Tage vor Ende August zu erledigen, damit sich das Abo nicht automatisch verlängert. Regulär kostet Sky Ticket danach 9,99 Euro im Monat und ist monatlich kündbar. Grundsätzlich funktioniert Sky Ticket auf PC, Smartphones, Tablets, über Fernseher (AirPlay, Smart TV Apps, Apple TV 4, Sky TV Box) oder über Xbox One, Playstation 3 und Playstation 4.

Sky verspricht, dass man nach der Anmeldung über Sky Ticket schon fünf Minuten später loslegen kann. Nach der Buchung erhält man eine E-Mail zur Aktivierung, sie enthält den Bestätigungslink, über den man starten kann.

Wer sich etwas mehr Zeit bei Sky Ticket verschaffen, aber trotzdem nur einen Euro pro Monat ausgeben will, der kann diese Paypal Aktion nutzen. Paypal-Kunden können bis Ende Juli ein Dreimonats-Abo für 3 Euro abschließen. Das Monatsticket kann dann erstmalig nach Ablauf des dritten Kalendermonats und anschließend mit einer Kündigungsfrist von 7 Tagen jeweils zum Kalendermonatsende gekündigt werden. Man zahlt also den Spezialpreis für Juli anteilig plus drei Euro für drei Monate, wenn man rechtzeitig kündigt.

