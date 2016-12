FIFA 17 am Wochenende kostenlos für Xbox One und PlayStation 4

Am kommenden Wochenende können Spieler die preisgekrönte Fußballsimulation FIFA 17 kostenlos für Xbox One und PlayStation 4 ausprobieren. Ab Donnerstag, den 24. November um 19:00 Uhr bis einschließlich Montag, den 27. November um 8:59 Uhr stehen Fans dabei sämtliche Spielmodi inklusive der einzigartigen Fußball-Story The Journey zur Verfügung. Dort schlüpfen Spieler in die Rolle des aufstrebenden Nachwuchstalents Alex Hunter und erleben ein dramatisches Premier-League-Abenteuer auf und abseits des englischen Rasens.

Seit der weltweiten Veröffentlichung von FIFA 17 am 29. September traten bereits Spieler aus 183 Ländern die Reise von Alex Hunter auf dem Weg zum Fußballstar an. In dieser Zeit erschienen darüber hinaus zahlreiche Updates, darunter die authentischen TV-Overlays der aktuellen Premier League 2016/2017 sowie fünf weitere Sprachausgaben für The Journey.

Spieler, die nach dem Wochenende in die Verlängerung gehen möchten, können FIFA 17 bis zum 28. November zu einem Rabatt von 40% erwerben und ihre während der Testphase erreichten Fortschritte in die Vollversion übernehmen. Zur Feier des bevorstehenden Gratis-Wochenendes erscheint am 24. November zudem ein neuer TV-Spot im Rahmen der Golden Controller Awards 2016, in dem neben den Fußballstars James Rodriguez, Eden Hazard, Marco Reus und Anthony Martial auch ein weiterer, ganz besonderer Superstar auftreten wird.

FIFA 17 für Xbox One, PlayStation 4 und PC ebnet Spielern dank der leistungsstarken Frostbite-Engine** den Weg in neue Fußballwelten, die authentische Action sowie Charaktere mit Tiefe und Emotionen garantieren. Bedeutende Gameplay-Innovationen wie die verbesserte Spielphysik, überarbeitete Standardsituationen, neue Angriffstechniken sowie die brandneue Adaptive Spielerintelligenz lassen die Fans in FIFA 17 dabei jeden Augenblick auf dem Rasen hautnah erleben.