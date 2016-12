Gods of Gold – Spielebewertung

In den letzten Jahrzehnten hat sich die Casinoindustrie stark verändert. Wurde vor nicht allzu langer Zeit das Spielen an Spielautomaten noch als verrucht angesehen, kommen heutzutage mehr als 70 Prozent der Casino-Einnahmen aus Spielautomaten (zu Englisch: Slots). Slots sind eine der beliebtesten Form von Spielen und gelten als besonders spannendes Motiv in den Casinos. Mittlerweile glännzen sie ebenso online.

Viele der Erstbesuche zieht es zu den Spielautomaten, da diese einfach zu handhaben sind. Das Internet trägt dazu bei, das man heutzutage zudem auch bequem von zu Hause aus spielen kann. Kein anderes Spiel bietet mit so wenig Zeitaufwand annähernd ähnlich viel Spannung und Gewinnchancen. Weiterer Vorteil ist, dass die Auszahlungsquote in den Online Casinos noch einmal höher ist als in den klassischen Spielotheken. Online-Spielautomaten spielt man dabei nicht anders als an den realen Spielautomaten, der einzige Unterschied ist, dass die Online-Version digitalisiert wurde und man drei, fünf oder sieben Walzen auf dem Display hat, an denen man spielen kann.

Gods of Gold Slot

Gods of Gold ist ein Online-Spielautomat, welcher im Stil der griechischen Götter in der Antike aufgemacht ist. Während des Spiels laufen einem verschiedene Götter wie Zeus, Aphrodite oder Ares über den Weg. Das Spiel besteht aus fünf Walzen mit drei Reihen und 25 Gewinnlinien. Die Rollen bewegen sich auf einer Steintafel, während Zeus danebensteht, einen Drink genießt und über den progressiven Jackpot wacht. Besonderheiten des Spiels sind neben den 25 Gewinnlinien das Lightning-Wild-Symbol und das Glücksrad, welches dem Spieler zusätzlich 1 bis 5 Bonusspiele ermöglichen kann.

Bonus Features

Das Lightning Wild-Symbol kann nur auf der dritten Walze auftauchen, wenn das geschieht, werden folgende Aktionen ausgelöst: Zwischen zwei und vier weitere Sticky Wilds tauchen an beliebiger Stelle auf den Walzen auf und es gibt zwischen einer und drei erneuten Drehungen, bei denen die Sticky Wilds auf den Walzen verbleiben. Es erscheint eine Animation, welche die verbleibenden Drehungen anzeigt. Das Glücksrad kommt ins Spiel, sobald man drei Bonussymbole an beliebiger Stelle auf Walze 2,3 oder 4 hat. Wenn das geschieht, bekommt man ein Bonusspiel, welches auf dem Glücksrad gestartet wird. Zum Anhalten wird einfach auf das Rad gedrückt, ansonsten hält es automatisch nach 20 Sekunden an. Wenn das Rad zum Stehen kommt, erhält man ein Bonusspiel und den Sondergewinn. Jedes Bonusspiel enthält ein Level, bei dem der Spieler aus vier verfügbaren Objekten eines auswählen kann. Der progressive Jackpot wird zufällig gewonnen, aber ein größerer Spieleinsatz und mehr Gewinnlinien erhöhen die Chancen deutlich, das große Geld zu gewinnen.

Mobile Version

Gods of Gold ist zudem für mobile Geräte, mit dem Betriebssystem Android oder iOS, erhältlich. Es gelten die gleichen Spielregeln. Einziger Unterschied ist, dass der Gesamteinsatz festgelegt werden muss und das keine Stückelung pro Linie möglich ist.