Gewinnspiel – WWE 2K17 für Xbox One

Zum Spiel

Im Namen von Cover-Superstar Brock Lesnar: Willkommen in Suplex City!

WWE 2K17 tritt als amtierender WWE Video Game Franchise Champion an, um seinen Titel zu verteidigen! WWE 2K17 bietet atemberaubende Grafik, authentisches Gameplay und einen gewaltigen Roster der beliebtesten WWE- und NXT-Superstars und -Legenden.

Packendes Gameplay und mehr

Erlebe das authentischste WWE-Gameplay aller Zeiten mit Tausenden neuer Moves und Animationen, Prügeleien Backstage und in der Arena und der bisher größten Auswahl an WWE- und NXT-Superstars und Legenden.

Mächtiger Editor

Erstelle und entwickle deine eigene WWE mit dem bisher tiefgreifendsten Editor. Entdecke neue Möglichkeiten und erstelle unter anderem Videos, Siegesposen und eigene Highlight Reels. Neue Features und weitere Inhalte ermöglichen es dir, die beeindruckendsten eigenen Superstars, Arenen und Championships zu gestalten.

Meine KARRIERE und WWE-Universum mit neuer Promo-Engine

Die völlig neue Promo-Engine lässt die Dramen und Persönlichkeit der WWE-Superstars in den Spielmodi Meine KARRIERE und WWE-Universum zum Leben erwachen. Wähle deine Worte weise und labere deinen Gegner an die Wand. Beginne Rivalitäten oder bilde Allianzen. Deine Promos formen auf dem Weg durch NXT und WWE deine Charaktere, bis sie in die WWE Hall of Fame einziehen!

Soundtrack von Sean „Diddy“ Combs aka „Puff Daddy“

Erlebe einen mit Stars vollgepackten Soundtrack mit den Größen des Musikgewerbes, zusammengestellt von unserem Executive Soundtrack Producer Sean „Diddy“ Combs aka „Puff Daddy“!

