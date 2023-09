Overpass 2 wird vorverlegt und erscheint am 28. September

Neopica und NACON kündigen das neue Veröffentlichungsdatum von Overpass 2 an. Ursprünglich sollte das Game am 19. Oktober erscheinen, wird nun aber auf den 28. September 2023 in Europa und auf den 16. Oktober 2023 in den USA und dem Rest der Welt vorgezogen.

Overpass 2 wird auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC (Steam, Epic Games Store) erscheinen. Der neue Gameplay-Trailer stellt zwei Fahrzeugkategorien vor, die neben den UTVs (Utility Task Vehicles) im Spiel vorkommen werden: Rock Bouncer und ATVs (All-Terrain Vehicles).

Overpass 2 bietet den Fans die Möglichkeit 33 Fahrzeuge in drei verschiedenen Kategorien zu fahren:

UTVs sind für ihre Geschwindigkeit und Manövrierfähigkeit bekannt und eignen sich für jede Situation. Diese Fahrzeuge sind die Allrounder des Spiels. Es gibt 17 UTVs von vier Herstellern zur Auswahl: Kawasaki, Yamaha, Polaris und Artic Cat.

ATVs (besser bekannt als „Quads“) sind geländegängige, vierrädrige Motorräder, die für verschiedene Zwecke entwickelt wurden. Sie sind flexibel, praktisch und leicht zu fahren, wodurch sie sich zum Befahren engster Strecken eignen. Die ATVs sind in Bezug auf Wendigkeit und Präzision Spitzenreiter in der Offroad-Klasse. In Overpass 2 gibt es zwölf ATVs zur Auswahl, die von fünf verschiedenen Herstellern stammen: Arctic Cat, Kawasaki, Polaris, Suzuki und Yamaha.

gibt es zwölf ATVs zur Auswahl, die von fünf verschiedenen Herstellern stammen: Arctic Cat, Kawasaki, Polaris, Suzuki und Yamaha. Rock Bouncer sind außergewöhnliche Fahrzeuge, die eine der wichtigsten Neuerungen von Overpass 2 sind. Durch ihre Bauart sind die Rock Bouncer vor allem für felsige und steile Rennstrecken geeignet. Durch ihre aufgeladenen Motoren und der Schraubenfedern an allen vier Antriebsrädern können die Rock Bouncer steile Hänge erklimmen und auch die härtesten Felsen und Bodenwellen überwinden, ohne auf der Strecke zu bleiben. Rock Bouncer sind auf Geschwindigkeit, einen aggressiven Fahrstil und die Bewältigung der schwierigsten Hindernisse ausgerichtet und bieten das beste Offroad-Erlebnis. In Overpass 2 wird es vier offiziell lizenzierte Rock Bouncer zur Auswahl geben: Venom, Screamin Blue, Rum Runner und Smoked-out.

Overpass 2 ermöglicht es, die vielen Rennen und Herausforderungen des Spiels in einer Vielzahl von Umgebungen zu meistern. Die Fahrzeuge sind dabei für jeden Fahrstil und jede Situation geeignet. Mit einer großen Auswahl an Fahrzeugen, einem Karrieremodus und fortschrittlichen Anpassungsmöglichkeiten für Fahrer und Fahrzeuge bietet Overpass 2 ein abwechslungsreiches Gameplay.

Inhalt und Neuheiten von Overpass 2:

33 Fahrzeuge von offiziellen Marken, verteilt auf 3 Kategorien: UTVs, ATVs und Rock Bouncer

Fünf verschiedene Spielmodi: Off-Road-Sprints, Off-Road-Strecken, Hillclimbs, Hinderniskurse und geschlossene Strecken

Hillclimbs, Hinderniskurse und geschlossene Strecken 31 Rundkurse, gespickt mit einer Vielzahl von Hindernissen

Offizielle Hersteller, Ausrüstung und Sponsoren

Fünf einzigartige Umgebungen: Baja-Wüste, Johnson Valley, Utah-Wüste, Ost-Zentral-USA, Westeuropa

Ein vollständiger Karrieremodus mit Team- und Kalenderverwaltung

Erweiterte Anpassungsmöglichkeiten für Fahrzeuge und Fahrer

Ein lokaler Split-Screen-Modus für bis zu vier Spieler

Online-Rennen für bis zu acht Personen

Overpass 2 wird für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC (Steam, Epic Games Store) am 28. September 2023 in Europa und am 16. Oktober 2023 in den USA und dem Rest der Welt veröffentlicht.