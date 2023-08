Call of Duty: Black Ops Cold War Review

Wie bei jeder jährlich erscheinenden Spieleserie ist es schwer, Call of Duty: Black Ops Cold War nicht mit Modern Warfare zu vergleichen. Wie jede Call of Duty-Kampagne ist auch Cold War spektakulär. Von der 80er-Jahre-Montage, mit der die Kampagne eröffnet wird, über Casino Spielen bis hin zu einer Vietnam-Rückblende zu Steppenwolf zusammen mit vielen Explosionen, Hubschrauberabstürzen und Schießereien in Zeitlupe ist die Kampagne von Cold War so actionreich, wie man es erwarten würde. Es funktioniert größtenteils mit dem inhärenten Over-the-Top-Charakter einer Black Ops-Geschichte, und obwohl einige Teile etwas albern erscheinen können, ist es einfach und macht Spaß, sich in das Spionagedrama und die massiven Schießereien gleichermaßen hineinzuversetzen.

Es ist unter anderem einem guten komödiantischen Timing der Dialoge zu verdanken, was dafür sorgt, dass die meisten Szenen nicht zu selbstironisch daherkommen. Außerdem haben Sie während der gesamten Kampagne reichlich Auswahlmöglichkeiten, darunter optionale Nebenmissionen, die Entscheidung, ob Sie bestimmte Gegner töten oder gefangen nehmen wollen, und verschiedene Dialogoptionen, die von rechtschaffen gut über frech bis unberechenbar reichen. Obwohl die meisten Entscheidungen keinen wesentlichen Einfluss auf die Gesamtgeschichte haben, macht es Spaß, mit ihnen herumzuspielen und zu früheren Levels zurückzukehren, um die chaotischeren Optionen auszuprobieren.

In den meisten Levels haben Sie mehrere Möglichkeiten, wie Sie an den Kampf herangehen können, und in einigen werden sogar Fehler Ihrerseits in Kauf genommen. In einer frühen Mission müssen Sie zum Beispiel ein Attentat auf eine Zielperson verüben, bevor diese ein Flugzeug besteigen und entkommen kann, was Ihnen bestimmt spannend erscheint.

Das Leveldesign ist typisch für Call of Duty, mit klaren Zielen und bombastischen Schauplätzen. Versteckte Informationen und gelegentliche optionale Ziele sorgen für Abwechslung und regen dazu an, Orte wie ein gut umgesetztes Ost-Berlin oder eine clevere und kreative sowjetische Ausbildungseinrichtung zu erkunden. Ein Level sticht jedoch wirklich als Vorzeigebeispiel für Stealth und Entscheidungsfreiheit hervor, denn hier haben Sie freie Hand in einem KGB-Gebäude und mehrere Optionen, um Ihr Ziel zu erreichen.

Cold War vermeidet in seinen Missionen und der Gesamtgeschichte weitgehend bestimmte reale Ereignisse und nutzt stattdessen den Hintergrund des Kalten Krieges und der Iran-Geiselkrise, um ein Gefühl für den Ort und einen Hauptkonflikt zu schaffen. Ein bizarrer Einfall aus dem wirklichen Leben kommt in Form der Person von Ronald Reagan, der nur in einer kurzen Szene zu Beginn und in ein paar Sprachzeilen gegen Ende des Spiels auftaucht. Während die Nachbildung seines Aussehens und seiner Sprechweise unbestreitbar beeindruckend ist, wirkt er wie ein seltsam gutmütiger Opa in einem Raum voller rauer, kettenrauchender Bösewichte, die über illegale militärische Aktionen diskutieren. Mit Reagans realer Außen- oder Militärpolitik hat das wenig zu tun, und er selbst hat im Sujet keinen Einfluss auf den Verlauf der Geschichte des Kalten Krieges. Er hätte genauso gut ein beliebiger Präsident in einem beliebigen amerikanischen Politdrama sein können, und sein Auftritt sticht als Versuch hervor, Realismus in eine ansonsten fantastische Geschichte zu zwingen.

Das größte Versäumnis von Cold War ist, dass die Vereinigten Staaten für ihre vermeintlichen Missstände nur sehr wenig verantwortlich gemacht werden. Ohne zu sehr ins Detail zu gehen, sind die USA für das wichtigste Problem im Zentrum der Spielkampagne verantwortlich, und zwar aufgrund einer völlig verrückten antisowjetischen Strategie, die schief gelaufen ist. Die Hauptsorge der Protagonisten besteht darin, dass die USA dafür verantwortlich gemacht werden, wie die Sowjets dies zu ihrem Vorteil nutzen, und nicht darin, dass die USA sich tatsächlich eines großen außenpolitischen Fehlers und einer Menschenrechtsverletzung schuldig gemacht haben. Es gibt Momente in einem der beiden großen Enden, in denen das Spiel mit der Idee kokettiert, dass die USA nicht schuldlos sind, aber es ist angeblich ein böses Ende.

Es ist klar, dass ein Kernthema der Geschichte von Cold War ist, dass die Dinge komplizierter als nur gut oder böse sind, und die Art und Weise, wie diese Fortsetzung mit dem ursprünglichen Black Ops spielt, unterstreicht das. Aber wie viele Call of Duty-Geschichten deutet auch diese nur an, dass es um einen größeren Punkt geht, und bleibt kurz davor stehen, ihn zu erreichen. Insgesamt ist es eine unterhaltsame Actionfilm-Geschichte, die absolut stereotype Black Ops-Wendungen bietet, aber letztendlich die interessanteren und relevanteren Fragen ausklammert.