Neuheiten, die auf der Gamescom vorgestellt

Geoff Keighley ist das Gesicht der Gaming-Gala auf der es die Game Awards und das Summer Game Fest gab. Zwei Gaming-Wettbewerbsveranstaltungen, welche zu den wichtigsten gehören. Stundenlange Trailerstrecken sind ein Teil der Veranstaltungen.

Keighley kündigte bereits auf der ONL zur Gamescom 2022 „Tons of World Premieres“ an. Das war eine Weltpremiere. Stundenlang war dieses Spiel das einzige Thema auf der Gamescom. Besonders fokussiert wurden die europäischen Studios. Der Anteil der „new Ips“ war sehr hoch. Dies sind Spiele, die wirklich neu sind. Es handelt sich also nicht um Fortsetzungen oder Erweiterungen.

Das Gamepad von Sony

Sony nimmt an der Gamescom eigentlich gar nicht teil. Sie präsentierten jedoch ihren neuen „Dualsense Edge“. Es handelt sich um einen Playstation—Controller. Er verfügt über mehr Knöpfe und die Gamepads lassen sich auswechseln. Viele Gaming-Fans haben auf genau ein solches Gerät gewartet. Wer gerne online Casino Spiele spielt, auch der wird von diesem Controller begeistert sein. Einen Casino Bonus mit Einzahlung und diesen neuen Controller kann man jetzt auf eine neue Art und Weise genießen. Bei der Xbox gibt es einen solchen Elite-Controller bereits. Melek Balgrün, die Co-Moderatorin, verlieh so einige Gamescom-Awards, durch die neue Spiele ausgezeichnet wurden, welche noch nicht erhältlich sind. Samantha Cristoforetti, die Astronautin, war ebenfalls in Form eines Einspielers anwesend, indem sie sich für die zahlreichen Weltraumspiele bedankte.

Minimale Updates für die großen Spiele

Manche Titel wurden größer gefeiert als andere. Auf der Bühne wurde „The Callisto Protocol“ dargestellt. Dabei geht es um eine düstere Schlacht, die gegen mutierende Weltraumzombies geführt wird. Der Kampf findet auf einer Raumstation statt, auf der es rotierende Walzen gibt, Rotoren und Zahnräder. Ab dem 2. Dezember gibt es das Spiel für den PC, die Xbox und die Playstation zu kaufen. Selbst Sega hat einiges zu bieten gehabt. „Dead Island 2“ wird es ab dem 23. Februar 23 geben. Darin geht es um eine Jagd auf Zombies in Los Angeles. Ebenfalls vorgestellt wurde „Hogwarts Legacy“. Der Schauplatz ist das Harry-Potter-Universum. Erhältlich ist das Spiel ab dem 10.2.2023. Unter anderem wurde die brandneue VR-Technik vorgestellt. Hinzukommt ein Indie Game, welches eine wahre Geschichte beschreibt, die im Zweiten Weltkrieg stattgefunden hat. Nicht zu vergessen das Hype-Game „Genshin Impact“. Zudem wird die neue Hardware von ASUS ROG vorgestellt und noch viele weitere interessante Spiele, entwickelt von den großen Studios sowie Indie-Entwicklern.

Indie-Games sind in diesem Jahr besonders angesagt sowie die Spiele, die von kleineren Studios entwickelt wurden. Zahlreiche Spiele, die vorgestellt wurden, haben Potenzial für die Zukunft. „Sonic Frontiers“ und „Skull und Bones“, entwickelt von zwei großen Studios, sind ebenfalls mit von der Partie. Virtual Reality nimmt einen großen Teil der Messe ein. Gezeigt wurden viele technische Neuigkeiten sowie ein Spiele-Repertoire, das immer weiter wächst. VR wurde in den letzten Jahren immer beliebter. Begeistert waren die Besucher auch von dem Spiel „Stray“. Ein kleines Studio in Frankreich entwickelte es. Es präsentiert sich in einem liebevollen Design sowie einer tollen Idee, von der die Spieler überzeugt werden konnten. Ob ein Videospiel erfolgreich ist, hängt, wie sich hier zeigt, nicht nur von der Größe des Studios, indem es entwickelt wurde, ab. Mittels Social Media und einem unabhängigen Marketing, gelingt es den kleinen Studios sich gegen die Großen zu behaupten. Zahlreiche Firmen zeigten neue Technologien und Highlights, welche die Zukunft der Spielewelt beeinflussen werden. Medion hat neue High-End-Laptops und PC-Systeme, welche die Spieler in Zukunft nützen können, entwickelt.

Die mobilen Games stehen, wie schon einmal im Mittelpunkt. Dafür sorgen die Smartphones, die immer leistungsstärker werden. Sie stehen den Spielern zu jeder Zeit zur Verfügung, wie auch die leistungsstärkeren Internetverbindungen. Dank der Internetverbindungen wird auch das Cloudgaming immer interessanter. Dabei kann ein Videospiel gespielt werden, ohne, dass dafür das eigene Endgerät die nötige Rechenleistung aufbringen muss. Das Smartphone steuert einen leistungsstarken PC, welcher sich irgendwo auf der Welt befindet. Es gibt immer mehr Möglichkeiten und die Animationen werden immer besser.

The Lords of the Fallen

Dieses Spiel ist eine Art Reboot von der Spielerreihe „Lord of the Fallen“ von Deck 13. Es handelt sich um ein Soulslike-Actionspiel in einer düsteren Spielwelt. Die Spieler dürfen sogar im Koop unterwegs sein.

Atlas Fallen

Dieses brandneue Action-RPG spielt ebenfalls auf Deck 13. Das Studio entwickelte es nach „The Surge“. Schauplatz ist eine endzeitliche Welt, wo Menschen und Götter Krieg gegeneinander führen.

Dune Awakening

Sand gibt es auch bei diesem Spiel. Der Schauplatz ist Arrakis, ein Wüstenplanet. Dort findet sich viel Sand und auch die wertvolle Ressource Spice ist vielfach vertreten. Dieses Spiel ist ein Survival-MMO. Die Spieler müssen sich um sich selbst kümmern. Besonders wichtig ist der eigene Wasserhaushalt.

New Trales from the Borderlands

Telltale präsentiert dieses neue Borderland-Adventure. Es besteht aus neuen Charakteren und Geschichten, die sich im Borderland Universum abspielen. 2KGames übernahm die Rechte für die bereits auf dem Markt erhältlichen Borderland-Adventures. Nun wird sich zeigen, ob die Neuauflage so großartig ist, wie die Vorläufer.

Microsoft Flight Simulator: 40th Anniversary

Erhältlich ist das Spiel ab dem 11. November 2022. Zu den bisherigen Flugobjekten gehören in dem Spiel nun auch Segelflugzeuge und Hubschrauber. Nach dem Update gibt es 12 neue Flugzeuge, 12 Segelflugplätze, 12 Hubschrauberlandeplätze, 6 klassische Verkehrsflughäfen und 20 historische Franchise-Missionen. Dieses Spiel gibt es als kostenloses Update und es ist im Xbox Game Pass enthalten.

Atomic Heart

Das Spiel präsentiert sich in einem einzigartigen Look und einer rasanten Action. Das Setting ist absolut kreativ. Es handelt sich um einen besonderen Shooter, welcher im Dezember 2022 zu haben ist.