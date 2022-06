League of Legends: Neuer Champion ist mit allen Wassern gewaschen

Riot Games kündigt mit Nilah, der Ungebundenen Freude, den 161. Champion in League of Legends an. Als Nahkämpferin in der Bot-Lane stärkt Nilah sich selbst und ihre Verbündeten, wenn positive Effekte in ihrer Nähe gewirkt werden. So wird sie zum Mittelpunkt der Aufmerksamkeit, sobald sich ihre Verbündeten um sie scharen, um das gegnerische Team im Kampf zu besiegen.

„Ich werde mich den großen Übeltätern aus den Mythen stellen und in Liedern verewigt werden.“

Nilah ist eine Sucherin von Legenden und stürzt sich voll unerschrockener, explosiver Freude in ihre Abenteuer. Als asketische Kriegerin ist sie Anhängerin eines legendären Ordens, der dafür bekannt ist, die Macht des uralten Dämons der Freude zu nutzen, um Unrecht wiedergutzumachen und große Übel zu bezwingen. Sie folgt einem strengen Kodex an Riten und Ritualen, die sie mit diesem Dämon verbinden. Dessen Kraft erscheint als hell leuchtendes Wasser aus dem spirituellen See, der ihm als Gefängnis dient. Obwohl sich Nilah eigentlich auf einer epischen Suche nach denjenigen befindet, die Viego innerhalb der Grenzen ihres Landes versiegelt haben, spürt sie die bevorstehende Rückkehr einer noch größeren Bedrohung. Sie ist fest entschlossen, sich diesen Mythen der alten Welt zu stellen, wie nur sie es kann.

Fähigkeiten:

Passive Fähigkeit – Unendliche Freude

Wenn Nilah einen Minion tötet, erhalten sie und der nächstgelegene verbündete Champion 50% der Erfahrung, die normalerweise durch das Teilen mit Verbündeten in der Nähe verloren gehen würde. Von verbündeten Champions gewirkte Heilungen und Schilde werden verstärkt. Wenn ein Verbündeter in der Nähe eine Fähigkeit wirkt, die Nilah oder ihn selbst heilt oder einen Schild verleiht, verstärkt Nilah die jeweilige Fähigkeit sowohl für sich selbst als auch ihren Verbündeten.

Q – Formlose Klinge

Passiv: Angriffe und Fähigkeitsschaden gegen Champions ignorieren einen Teil ihrer Rüstung und heilen Nilah für einen Teil des verursachten Schadens. Dieser Effekt skaliert mit der Chance auf kritische Treffer und kann „überheilen“, wodurch Nilah einen Schild erhält.

Aktiv: Nilah schlägt in einer Linie zu und fügt allen getroffenen Gegnern Schaden zu. Trifft sie einen Gegner, erhöhen sich Nilahs Angriffsreichweite und Angriffstempo für einige Sekunden. Zusätzlich verursachen ihre Angriffe in einem kegelförmigen Bereich Flächenschaden und zusätzlichen Schaden.

W – Jubilierender Schleier

Nilah hüllt sich in Nebel, wodurch sie kurzzeitig ihr Bewegungstempo erhöht, eingehenden Magieschaden verringert und allen eingehenden Grundangriffen ausweicht. Wenn sie einen verbündeten Champion berührt, wird dieser ebenfalls in den Nebel gehüllt und erhält die gleichen Boni für die Hälfte der Dauer.

E – Windschatten

Nilah springt zu einer Zieleinheit und fügt allen Gegnern, die sie trifft, Schaden zu. Sie kann 2 Aufladungen von „Windschatten“ auf einmal halten. Wenn Nilah während „Windschatten“ „Formlose Klinge“ (Q) wirkt, zieht sie eine Welle hinter sich her, welche Schaden zufügt und Nilahs verstärkte Angriffe aktiviert.

R – Apotheose

Nilah wirbelt ihre Waffe in einem Bereich um sich herum, verursacht Schaden und zieht Feinde mit einem letzten Burst in die Mitte. Sie heilt sich für einen Teil des verursachten Schadens und wandelt überschüssige Heilung in einen Schild um. Heilung und Schild skalieren mit der Chance auf kritische Treffer und werden mit nahen Verbündeten geteilt.