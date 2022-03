Coca-Cola arbeitet gemeinsam mit Riot Games, um Mobile Gaming und E-Sports zu fördern

Riot Games und Coca-Cola® kündigen den Beginn ihrer mehrjährigen Partnerschaft an, die die erste ihrer Art im Bereich Mobile Gaming und E-Sports ist. Die Vereinbarung sieht vor, dass League of Legends: Wild Rift und Wild Rift Esports, die im E-Sport zu den am schnellsten wachsenden Mobile-Gaming- und E-Sport-Franchises gehören, mit Coca-Cola zusammen kooperieren, um mit Fans weltweit bedeutsame Verbindungen zu schaffen.

„Wir wissen, dass Mobile Gaming ein wichtiger Teil der Zukunft des Gaming ist, und wir freuen uns, mit dem führenden Unternehmen an der Schnittstelle von Sport und Unterhaltung, Riot Games, zusammenzuarbeiten“, sagte Brad Ross, Global Vice President, Assets, Influencers & Partnerships für The Coca-Cola Company. „Coca-Cola war ein früher Partner für League of Legends E-Sport und wir wissen aus erster Hand, dass Gaming die Macht hat, Menschen aus der ganzen Welt im Wettbewerb und als Fans zu vereinen. Coca-Cola ist ein Verbündeter der Gamer – es erfrischt und stärkt sowohl Spielerinnen und Spieler als auch Fans.“

Wild Rift Esports, der erste mobile E-Sport von Riot Games, hat seine erste offizielle Saison 2022 gestartet, begleitet von der Etablierung in acht Regionen und einem globalen Saisonfinale. Teams aus der ganzen Welt werden in regionalen Turnieren gegeneinander antreten, um sich für das erste internationale Turnier von Wild Rift zu qualifizieren, die Wild Rift Icons Global Championship, die diesem Sommer stattfinden wird. Das Datum und der Austragungsort des Finales werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Coca-Cola wird als globaler Gründungspartner einzigartige Fan-Erlebnisse sowohl für League of Legends: Wild Rift als auch Wild Rift Esports mitgestalten. Die Marke wird sich darauf konzentrieren einen Mehrwert für die Spielerinnen und Spieler aus dieser Partnerschaft zu schaffen. Dazu gehören besondere Belohnungen und Erlebnisse für die Community, einschließlich einer wöchentlichen Serie von Inhalten, die gemeinsam mit Wild Rift erstellt werden, um Fans zu begeistern, zu unterhalten und zu fördern. Die erste Umsetzung der Partnerschaft zeigt sich in einer aktuellen digitalen Kampagne von Coca-Cola mit dem Titel „It Must Be Real“ die Szenen aus dem Wild Rift E-Sport zeigt.

Dies ist nicht das erste Mal, dass Coca-Cola eine Partnerschaft mit Riot Games eingeht, um Fans neue und interessante Möglichkeiten zu bieten. Von 2014-2016 arbeitete Coca-Cola mit League of Legends für dessen Weltmeisterschaft zusammen und schuf in mehreren Ländern durch Partnerschaften mit Kinos individuelle Zuschauererlebnisse mit exklusivem und begehrtem Merchandise.