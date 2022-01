Ab jetzt kostenlos: PUBG springt auf F2P-Zug auf

Der Großvater des Battle-Royale-Genres hat eine neue Ära eingeläutet: Seit dem 12. Januar 2022 ist PUBG offiziell ein Free-2-Play-Titel. Alle, die auf die Battle-Royale-Insel springen wollen, können das nun, ohne einen Cent bezahlen zu müssen. Obwohl Krafton beteuert, diesen Schritt nicht als Antwort auf die Konkurrenz gegangen zu sein, ist es eindeutig, dass sämtliche Trends der Gaming-Branche aktuell auf Free-2-Play deuten. Das war schließlich schon der Fall, als PUBGs erster massiver Konkurrent, Fortnites Battle-Royale-Ableger, vollkommen kostenlos erschien. Immer mehr Titel – und auch sämtliche Battle-Royale-Games – springen in der Zwischenzeit kontinuierlich auf den Gratis-Zug auf und stellen Games ohne Kaufpreis zur Verfügung. Jetzt ist auch PUBG fast fünf Jahre nach dem Early-Access-Release des Megahits im Jahr 2017 mit von der Partie. Das Game heißt jetzt übrigens ganz offiziell PUBG: Battlegrounds – die lange Version „PlayerUnknown’s Battlegrounds“ ist einfach zu kompliziert.

Noch nie war es so einfach, sämtliche Games kostenlos zu spielen

Der F2P-Trend ist in der Games-Branche allgegenwärtig und längst in sämtlichen Genres und Spielen aller Qualitätsstufen vertreten. Noch nie war es so einfach wie heute, kostenlos zu spielen – was sicherlich auch einer der Gründe ist, warum die Anzahl an Gamern auf der ganzen Welt stetig ansteigt. Schließlich kann man nun problemlos, mit wenigen Klicks und ohne Geld zu bezahlen, sämtliche Spiele ausprobieren. Die Einstiegsbarrieren sind damit so gering wie nie zuvor. Das zeigen etwa die massiven App-Stores, die bis zum Rand mit kostenlosen Spiele-Apps gefüllt sind, die direkt kostenlos auf das Handy geladen werden können und für jede Art von Spieler etwas Passendes bieten.

Dazu zählen auch sämtliche klassische Spiele, die heute problemlos gratis gespielt werden können, von Schach über Uno bis hin zu Catan. Die Finanzierungsmodelle der Anbieter anderer Gaming-Nischen sind aber verschieden. Ob durch Werbeeinnahmen finanzierte Spiele, zeitlich begrenzte Angebote oder Basisversionen die Lust auf mehr machen sollen: Die Palette ist breit in der Spieleindustrie. Sogar Klassiker aus dem Casino, die einfach online gespielt werden können, lassen sich heutzutage mit etwas Glück gratis testen. Mit einem Casino Bonus Code wird es Kunden in zahlreichen Online Casinos, die von Experten untersucht und bewertet werden, ermöglicht, Vorteile wahrzunehmen. Zum Teil gehören auch Gratisguthaben und Freispielen dazu, um das Spielangebot zunächst ohne Risiko auszuprobieren, bevor echtes Geld gesetzt wird.

All diese unterschiedlichen Ansätze, sollen den Spielern ermöglichen zunächst kostenlos auf ein Angebot zuzugreifen. Doch nicht nur die Gelegenheitsspieler kommen mit dem fortschreitenden F2P-Trend auf ihre Kosten, denn auch die besten AAA-Titel kommen jetzt vermehrt als Free-2-Play auf den Markt. Ob man in Dota 2 oder League of Legends in die Arena tritt, in Counter-Strike: Global Offensive in den Kampf zieht, in Rocket League mit dem Auto das Runde ins Eckige befördert oder in Destiny 2 als Hüter die Aliens bekämpft – sie alle sind Free-2-Play.

Jetzt ist auch PUBG dem F2P-Hype verfallen

Diesem Trend folgt nun rund fünf Jahre nach dem ursprünglichen Launch im Steam Early Access als Premiumtitel auch PUBG: Battlegrounds. Das allererste Battle-Royale-Game seiner Art schlug bisher mit 30 € zu Buche, kann aber jetzt seit dem 12. Januar 2022 vollkommen kostenfrei gespielt werden. Alle, denen der Preis bisher zu hoch war, um auf der Killer-Insel zu landen, können sich nun ganz ohne einen Cent ausgeben zu müssen in die alle-gegen-alle-Schlacht stürzen. Von nun an ist das Basisgame von Krafton vollkommen kostenlos, sodass niemand Geld ausgeben muss, um zu spielen.

Wie das allerdings für das F2P-Modell üblich ist, gibt es aber natürlich auch im neuartigen PUBG: Battlegrounds einige Möglichkeiten, Geld loszuwerden. Aktuell können sich Spieler nach Wunsch das Battlegrounds Plus zulegen, welches für 13 € erhältlich ist, um sich eine Reihe an Items und Features zu sichern, die den F2P-Playern vorenthalten bleiben. Während die wichtigsten Features zwar auch für die kostenlosen Gamer zugänglich sind, können zum Beispiel nur die Plus-Spieler auf den Ranglisten-Modus und benutzerdefinierte Matches zugreifen. Sie erhalten zudem unter anderem einen Bonus von 1.300 G-COIN und diverse In-Game-Gegenstände wie das Captain’s Camo-Set mit Hut, Tarnmaske und Handschuhen. Wer allerdings kostenlos spielen möchte, erhält auf diese Sonderfunktionen und Items keinen Zugriff. Damit geht Krafton sicher, auch weiterhin mit PUBG Geld zu verdienen. Es kann wohl davon ausgegangen werden, dass es in Zukunft weiterhin DLC und Verschönerungen geben wird, die sich Spieler gegen Bezahlung im Game aneignen können. Wer übrigens das Game in der Vergangenheit bereits gekauft hat, bekommt das Battlegrounds-Plus-DLC kostenlos geschenkt plus noch ein paar weitere In-Game-Goodies.

Der richtige nächste Schritt für den Großvater des Battle-Royale-Genres

Für viele scheint es, eine ganz offensichtliche Antwort seitens des Herstellers auf die vorherrschenden Trends am Markt und die starke Konkurrenz zu sein, die längst auf den F2P-Zug aufgesprungen ist. Mit Fortnite, Call of Duty: Warzone und Apex Legends sind schließlich die größten Genre-Konkurrenten allesamt kostenlos spielbar. Doch Creative Director Dave Curd beteuert, dass es sich nicht um eine Antwort auf den massiven Erfolg seitens Epic Games, Activision und EA handelt, sondern dass es schlicht und ergreifend für PUBG der richtige Moment sei, diesen Schritt nun zu gehen. Damit soll eine größere Community erreicht und alle diejenigen Spieler angesprochen werden, die das Preisschild bisher abgeschreckt hat. Mit dem Schritt zu Free-2-Play will Krafton die PUBG-Inhalte weiter ausweiten und erweitern, sodass sowohl bestehende als auch neue Spieler auf ihre Kosten kommen. Mit insgesamt acht Maps und einer tiefen Waffenmechanik ist PUBG schon jetzt unglaublich reich an Content. Damit wird es spannend, zu sehen, wo die Reise als Free-2-Play hinführen wird.

Alle, die noch nicht dabei sind, können sich das Spiel jetzt kostenlos auf Steam, im PlayStation Store, bei Microsoft oder in den App-Stores herunterladen. Jetzt ist der ideale Moment für den Einstieg.