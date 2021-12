Achtung vor unsicheren Online-Games

In der aktuellen Zeit gewinnen Online-Games immer mehr an Zuspruch und werden von viel mehr Menschen genutzt. Dies hat sich zu den letzten Jahren stark gewandelt. Gerade durch das Corona-Virus verbringen mehr Menschen mehr Zeit in den eigenen vier Wänden und brauchen eine Beschäftigung. So haben viele die große Faszination von Online-Spielen entdeckt. Diese bieten unkomplizierte Unterhaltung und Zerstreuung. Sie lenken den Spieler vom stressigen Alltag ab und lassen ihn seine Probleme vergessen. Sei es nun ein Sportspiel, ein Shooter oder sonstiges.

Am beliebtesten sind mit Abstand Online-Casino Spiele. Hier gibt es eine große Anzahl von verschiedenen Spielen und Möglichkeiten. Jedes Spiel, was es in einem normalen Casino gibt, kann ganz komfortabel von zu Hause ausgespielt werden. Dies bietet viele Vorteile. Natürlich kann hier ebenfalls um echtes Geld gespielt werden. Dies macht für viele Spieler den Nervenkitzel aus und bringt ihnen den Spaß am Spiel. Hier gilt es jedoch Vorsicht walten zu lassen. Es gibt sehr viele Plattformen, die dies ausnutzen und unseriöse Angebote anbieten, um dem Spieler das Geld aus den Taschen zu ziehen.

Anzeichen für seriöse Anbieter

Bevor wir dazu kommen, worauf du achten musst, damit du dein Geld nicht sinnlos an Betrüger gibst, gebe ich dir einen Tipp. Informieren Sie sich immer über das Online-Casino, bevor Sie spielen. Eine zuverlässige Website, die Sie dafür nutzen können, ist casinospielbank.eu. Auf dieser Website finden Sie viele Informationen über verschiedene Online-Casino Spiele. Dies wird Ihnen helfen, ein zuverlässiges Online-Casino auszuwählen.

Auf der Website finden Sie zum Beispiel Informationen über die beliebtesten Online-Casino Spiele: Poker, Blackjack und Roulette. Poker ist sehr beliebt, da es hier nicht rein um Glück geht. Man kann den anderen Spieler lesen und ihn mit Taktik schlagen. Es gibt kein besseres Gefühl als den Gegner mit einem „Bluff“ zu schlagen.

Beim Blackjack spielt man gegen den Dealer und versucht, mit seinen Karten die Zahl 21 zu erreichen. Hier geht es um das Abwägen von Wahrscheinlichkeiten. Pro Runde setzt man einen gewissen Betrag und der Gewinner bekommt den gesamten Pott.

Bei Roulette wettet man eher auf das Glück. Hier wird eine Kugel auf eine drehende Scheibe geworfen und zuvor wird darauf gewettet, auf welchem Feld der Scheibe sie liegen bleibt.

Achtung vor Abzocke

Leider gibt es in diesen Bereichen ebenfalls sehr viele unseriöse Anbietet. Hier kann es dazu kommen, dass du Geld einzahlst und dies nie auf deinem Guthaben ankommst. Es wird dir quasi geklaut. Erste Anzeichen hierfür sind, dass du das Geld nur per Banküberweisung übermitteln kannst, damit es möglichst schwer für dich ist, das Geld zurückzuholen.

Außerdem gibt es viele Plattformen, die das jeweilige Spiel manipulieren. So werden deine Chancen auf einen Gewinn stark reduziert und es ist nahezu unmöglich dein eingesetztes Geld zu erhöhen oder wiederzugewinnen. Es werden zum Beispiel die Spins beim Roulette manipuliert, sodass es nicht möglich ist, dass deine ausgewählte Zahl erscheint.

Zudem nutzen viele unseriöse Anbieter deine übermittelten Daten, um Geld zu machen. Sie verkaufen deine Daten, welche laut dem Gesetz privat zu behandeln sind, an andere Unternehmen. Diese nutzen deine Daten für Marktforschungszwecke oder du erhältst daraufhin eine Menge Spammails.