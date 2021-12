Die besten PS5-Controller des Jahres 2021

Der DualSense Wireless-Controller, der mit deiner neuen PS5 geliefert wird, ist keineswegs ein minderwertiges Gaming-Produkt. Die gewichtige neue Form, die einzigartigen Trigger mit variabler Spannung und die verbesserten haptischen Vibrationen machen ihn zum besten Controller für PlayStation 5-Spiele … aber das bedeutet nicht, dass es nicht auch andere Optionen gibt. Für alle Videospiel-Fans und gamer da draußen gibt es hier einen kleinen Leitfaden zu Online Casino. Dort finden Sie Informationen über die besten Casino-Spiele.

Wenn Sie nach einer Alternative suchen und Ihren neuen Controller etwas anders gestalten wollen, haben wir die besten PS5-Controller, die Sie sich ansehen sollten! Beginnen wir mit einigen beliebten Modellen, die mit der PS5 kompatibel bleiben.

Hex Gaming Rival Premium Edition Dual Sense-Controller

Hex Gaming beginnt mit einem einfachen Dual Sense PS5-Controller und rüstet ihn dann zu einem esports-tauglichen Profi-Controller auf, der in fast jeder Hinsicht überlegen ist. Die hinteren Tasten-Paddles verfügen über eine Mapping-Software, mit der du sie für jedes Spiel spontan ändern und mit jeder anderen Tastenaktivierung programmieren kannst, die du brauchst. Die oberen Schulter- und Auslösetasten wurden ebenfalls neu gestaltet und haben ein schlankeres Profil, das eine schnellere Aktivierung ermöglicht, was Spielern helfen kann, ihre Reaktionszeit zu verbessern. Der Controller wird außerdem mit “Six-in-One”-Daumensticks geliefert, mit denen man die Höhe anpassen und einen Daumenstick-Griff wählen kann, der sich bequemer anfühlt (und ein Abrutschen verhindert), und vieles mehr.

Und schließlich bietet Hex Gaming eine Vielzahl von Designs an, so dass du das optische Design auswählen kannst, das dir am besten gefällt, ohne Abstriche bei der Qualität machen zu müssen. Es sollte auch mit der Dual Sense Ladestation funktionieren. Der einzige wirkliche Nachteil dieses Rival Premium Edition Controllers ist, dass er viel teurer ist als der originale Dual Sense, so dass du für das, was du bekommst, auch bezahlen musst. Dennoch ist er zweifellos einer der besten PS5-Controller auf dem Markt.

Razer Raiju Tournament Edition

Der Raiju ist eine ausgezeichnete Wahl, wenn es dir nichts ausmacht, einen Controller aus der PS4-Ära zu verwenden, und du ein Design suchst, das auf den Wettbewerb ausgerichtet ist. Er bietet “mecha-taktile” Aktionstasten, was so viel heißt wie: Sie sind so konzipiert, dass sie nicht abrutschen, wenn deine Finger verschwitzt sind (z. B. gegen Ende eines engen Battle-Royale-Matches).

Es gibt auch austauschbare Daumensticks, während die Software von Razer (über eine praktische mobile App) es dir auch ermöglicht, vier einzigartige Multifunktionstasten für die nützlichsten Aktionen zu programmieren und die Reaktionen fein abzustimmen. Es gibt sogar einen Haartrigger-Modus, der speziell zur Unterstützung von FPS-Spielen entwickelt wurde und den Weg des Schalters für eine schnellere Reaktion beim Schießen verkürzt. Außerdem sieht das gesamte Design großartig aus, mit einer charakteristischen RGB-Beleuchtung, die du auch an deine PS5-Konsole oder ein lustiges PS5-Zubehör anpassen kannst.

Nacon Esports Revolution Unlimited Pro V3

Der Controller von Nacon hat es in sich, wenn es um die Anpassung der Thumbsticks geht. Die Sticks sind in hohem Maße anpassbar, so dass Sie die Amplitude genau an das Spiel anpassen können, das Sie gerade spielen, und die Köpfe sind austauschbar, damit Sie genau das Gefühl bekommen, das Sie wollen. Außerdem können Sie die Tasten bestimmten Aktionen zuordnen und mehrere verschiedene Profile erstellen, zwischen denen Sie bei Bedarf wechseln können. Es unterstützt sowohl kabelgebundene als auch kabellose Verbindungen, je nachdem, was Sie bevorzugen und am zuverlässigsten finden. Das Gesamtdesign ist sowohl komfortabel als auch qualitativ hochwertig, was es zu einer großartigen Wahl für lange Sitzungen von ernsthaften Spielen auf der PS5-Konsole macht.