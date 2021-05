WoW TBC Classic – Was auf uns zu kommt

Für den Fall, dass Sie die Serie bis zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht kannten, lassen Sie uns Sie aufklären. World of Warcraft hat sich seit seiner Entstehung im Jahr 2006 schnell zum größten und bekanntesten MMORPG entwickelt, das jemals das Medium Gaming zierte. Der Titel hat seit seiner ersten Veröffentlichung acht unglaubliche Erweiterungen erfahren, die dem ohnehin schon exzellenten Titel noch mehr Tiefe, Geschichte und Inhalt verliehen. Die letzte war die sehr gut aufgenommene Erweiterung Shadowlands. Doch trotz Blizzards ständigem vorwärtsdrang, der die Serie über all die Jahre stark gemacht hat. In letzter Zeit blickt die Serie gerne auf ihre früheren Inhalte zurück.

Blizzard veröffentlichte vor nicht allzu langer Zeit WoW Classic, das es den Spielern ermöglichte, sich mit den ursprünglichen Inhalten des Originaltitels zu beschäftigen und den früheren Ruhm wieder aufleben zu lassen. Diese Veröffentlichung wurde von den Fans der Serie einhellig begrüßt und aufgrund dessen entschied sich Blizzard, die zweite Erweiterung in Form von The Burning Crusade Classic zurückzubringen.

Was wird in TBC Classic verfügbar sein?

Ähnlich wie sein Vorgänger WoW Classic wird TBC Classic den Spielern Zugang zu den Original-Questinhalten der Erweiterung, Schlachtzügen wie Karazhan und Ghuul’s Lair, fliegenden Reittieren, den ersten Stufen der Endgame-Ausrüstung und Zugang zu ikonischen Gebieten wie der Höllenfeuer-Pennensiula und Nagrand gewähren. Außerdem werden Sie die Blutelfen und die Horde neu kennenlernen. Kurz gesagt, der Titel zielt darauf ab, alle besten Teile der Erweiterung zu bieten und gleichzeitig die Aspekte zu verfeinern und zu polieren, die das Original vielleicht weniger erfreulich gemacht haben.

Was ist neu in WoW TBC Classic?

Während wir alle gerne glauben, dass unsere Lieblingsspiele von früher perfekt sind. Im grellen Licht des Jahres 2021 halten manche Spiele einer Überprüfung einfach nicht stand. Zum Glück weiß Blizzard das und hat WoW TBC einige hervorragende Inhalte hinzugefügt. Fans werden Zugang zu Arena-PVP-Kämpfen haben, in denen Spieler in 2v2-, 3v3- und 5v5-Schlachten zurechtkommen werden. Außerdem wird das Spiel das modernste und aktuellste Matchmaking-System verwenden, so dass jedes Match fair ist und nicht ewig dauert, bis es beginnt.

Kann ich meinen Charakter aus WoW Classic behalten?

Die einfache Antwort ist ja, aber es hängt davon ab, wie Sie WoW TBC genießen wollen. Wenn Sie mit Ihrem WoW-Classic-Build weiterspielen wollen, können Sie Ihren Charakter gegen eine geringe Gebühr klonen und Sie behalten Ihren Level 60-Status. Wenn Sie jedoch als Blutelfe oder Draenei spielen möchten, müssen Sie bei null anfangen. Die gute Nachricht ist jedoch, dass Sie, wenn Sie sich für Letzteres entscheiden, eine beschleunigte Levelkurve haben werden, was die Dinge ein wenig ausgeglichener macht.

Das ist also unsere Vorschau auf das, was Sie erwartet, wenn WoW TBC später in diesem Jahr erscheint. Was haltet ihr von dieser geplanten Erweiterung? Glauben Sie, dass Blizzard The Burning Crusade gerecht werden wird? Oder denken Sie, dass Blizzard sich darauf konzentrieren sollte, den Fans neue Eigenschaften zu bieten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen und wie immer danke, dass ihr Culture of Gaming gelesen habt.