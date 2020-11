Atelier Ryza 2: "Fi" in der Vorschau

Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy

Ryzas neuer und mysteriöser Freund “Fi”

Welche Geheimnisse warten auf Ryza und ihren pelzigen, neuen Freund in den Tiefen der alten Ruinen?

KOEI TECMO Europe und Entwickler GUST Studios verraten weitere spannende Details über Gameplay und Charaktere von Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy. Der 22. Serienteil der magischen Atelier-Reihe wird am 29. Januar 2021 für Nintendo Switch, PlayStation 4 und digital auf Steam veröffentlicht. Das aufregende und emotionale JRPG schickt Ryza und ihre Freunde auf eine Entdeckungsreise, in der sie die Geheimnisse der alten Ruinen aufdecken und die Wahrheit hinter der verlorenen Legende der Royal Capital enthüllen.

Auf ihrer Reise wird Ryza von Fi, einem rätselhaften sowie liebenswürdigen Wesen, begleitet – schnell freunden sich die beiden an, eine innige Freundschaft entwickelt sich. Als Fi immer weiter wächst, bemerkt Ryza, dass eine mysteriöse Macht in ihm schlummert. Während sie die alten Ruinen erkunden, möchte Fi immer weiter in die unbekannten Tiefen vordringen. Weit im Inneren entdeckt die Gruppe einen glühenden Kristall, der offensichtlich eine tiefere Bedeutung für Ryzas neuen besten Freund hat.

Während ihrer Entdeckungsreise stoßen Ryza und Fi auf Empel sowie Lila, die Ryza vor ein paar Jahren schon einmal begegnet sind. Tatsächlich war es Empel, die Ryza in die Künste der Alchemie einweihte, während Lila eine der wildesten Kriegerinnen im Land ist. Die beiden alten Bekannten suchen nach etwas Speziellem in den Ruinen. Können sie Ryza und Fi auf ihrem Abenteuer und der Suche nach der verlorenen Legende behilflich sein?

Ryza wird auf ihrem Abenteuer wieder von ihren Puni-Freunden begleitet. Diese Blob-ähnlichen Kreaturen können für Sammel-Aufgaben ausgesandt werden. Im neuen Serienteil können sie auf-leveln und finden so einfacher wertvolle und seltene Gegenstände, mit denen Ryza das Atelier dekorieren kann. Indem dort Wände und Boden angepasst werden, können spezielle Effekte ausgelöst und sogar das Wetter beeinflusst werden.

KOEI TECMO gibt ebenfalls einen Einblick in die kommenden Post-Release-Entwicklungen. Der Season Pass enthält 12 DLCs. Kommende DLCs beinhaltet u.a. neue Schwimm-Outfits, Rezepte, die “Keldorah Castle”-Gegend, die extrem herausfordernde Region “Flame Sun Island” und das Gust Extra BGM-Pack.

Käufer der Handelsversion, die Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy innerhalb der ersten beiden Wochen nach Veröffentlichung erwerben, erhalten den Early Purchase Bonus: das Sommer Fashion Costume Set. Für diejenigen, die einen Speicherstand aus Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout mitbringen, wartet das Classic Costume Set, inklusive Outfits für Ryza und ihre Freunde aus dem ersten Ryza-Teil.