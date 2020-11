Diese Spiele sind auf der PS4 völlig kostenlos spielbar

Es dauert nicht mehr lang, bis am 19. November 2020 die neue PlayStation 5 in Deutschland erscheint. Bis dahin und vermutlich auch noch einige Zeit danach vertreiben sich Spieler die Zeit auf der Vorgängerversion PS4. Hier können sie viele Games völlig kostenlos spielen, ohne dafür PS Plus kaufen zu müssen. Was es alles im Angebot gibt, haben wir uns näher angesehen.

Gratis-Inhalte werden online immer populärer

Ein klarer Trend geht in der Gaming-Welt aktuell zu Gratis-Inhalten. Ganze Spiele sind zum Teil kostenlos verfügbar, weil die Entwickler von Mikrotransaktionen profitieren möchten. Das gelingt ihnen oftmals überragend. Das Beispiel Fortnite, auf das wir gleich näher eingehen, zeigt diese Entwicklung eindrucksvoll. Auch beim PC-Gaming ist die Entwicklung zu beobachten. Beispielhaft dafür stehen Online Casinos, in denen Freispiele aktuell dafür genutzt werden, Spieler anzuziehen, ohne dass diese eine Einzahlung tätigen müssen. So entscheiden sich viele Nutzer viel eher dafür, sich einen Account zu erstellen und finden auf diese Art und Weise vielleicht ihren neuen Lieblingsautomaten. Viele Spiele mit Story Mode, wie der beliebte Multiplayer-Erfolg Minecraft, machten von Beginn an zudem das erste Kapitel kostenlos verfügbar. Es handelt sich um eine weitere Methode, die Neugier der Gamer zu wecken und sie so von sich zu überzeugen. Kaum mehr ein Spieler wird blind ein Spiel kaufen, um sich dann von der Qualität überraschen zu lassen.

Fortnite nach wie vor ein beliebter Multiplayer-Hit

Wenn es um die beliebtesten Multiplayer-Spiele geht, sichert sich Fortnite nach wie vor einen Spitzenplatz. Kaum ein Spiel wird öfter genutzt oder online gestreamt als der Battle-Royale-Hit. Der Survival-Shooter erschien zwar erst im Juli 2017, aber stellte seitdem die Gaming-Welt auf den Kopf. Fans des Games vergnügen sich gerne in dem Spiel, das sein Geld über In-Game-Käufe verdient. Spieler honorieren die Entwicklung von Epic Games neben Einkäufen im spielinternen Store vor allem über Anwesenheit in großer Zahl. Zum Höhepunkt des Booms verzeichnete Fortnite 10,7 Millionen gleichzeitige Spieler. Die Spielerfahrung ist für Spieler aufgrund des Matchmaking-Systems eine besonders angenehme. So spielen Neulinge nicht gleich gegen all jene, die das Spiel und die verschiedenen Modi bereits umfassend beherrschen, sondern andere Anfänger. Entsprechend viel Spaß macht das Ganze am Ende.

Rocket League jetzt kostenlos herunterzuladen

Ein weiteres beliebtes Spiel, das sich konstant in den Spieler- und Zuschauerlisten oben hält, heißt Rocket League. Die Spieler sind in Autos auf einem Spielfeld unterwegs und versuchen dabei, einen überdimensionalen Ball im Tor des Gegners unterzubringen. Es handelt sich also um das gleiche Konzept, das Stefan Raab bereits vor vielen Jahren in der TV-Total-Autoball-WM mit etwas weniger Spektakel in die Realität umsetzte. Auf der PlayStation erschien das Psyonix-Spiel bereits im Juli 2015. Es scheint sich also um einen guten Monat zu handeln, großartige Multiplayer-Games auf den Markt zu bringen. Im Jahr 2019 kaufte schließlich Epic Games das Spiel auf und führt es seitdem auf der eigenen Plattform. Erst im September 2020 durften sich neue Fans des Spiels schließlich freuen. Epic Games entschied sich dazu, das Spiel nunmehr kostenlos zur Verfügung zu stellen.

In Panzern durch die World of Tanks kurven

Wenn schon Panzer, dann aber richtig. Das dachten sich wohl auch die Entwickler von World of Tanks. Mittlerweile gibt es mehr als 11 Millionen registrierte Spieler beim Game, das bereits 2010 in Weißrussland veröffentlicht wurde. World of Tanks setzt ebenfalls auf Mikrotransaktionen als Geschäftskonzept und tut dies scheinbar überragend gut. Jedes Jahr erzielt das Unternehmen Gewinne in Millionenbeträge aus seinem beliebtesten Spiel. Im Normalfall treffen 15 Panzer aus einem Team auf ebenso viele gegnerische Gefährte. Dann muss entweder klassisch die Basis des Gegners eingenommen werden oder sämtliche Panzer eliminiert werden. Eine Besonderheit von World of Tanks war die Kooperation mit der schwedischen Metalband Sabaton, die am Ende das Design für einen eigenen Panzer der schwedischen Armee erstellte.

Der Vorteil aller Spiele ist, dass sie zum Launch der neuen PS5 auch auf dieser Konsole spielbar sein sollen. Allerdings können laut PlayStation Store einige Features nicht wie gewohnt funktionieren. In diesem Fall müssten die Spieler auf entsprechende Updates oder Neuentwicklungen vonseiten der Hersteller warten – oder einfach wieder auf die PS4 zurückgreifen. Die meisten von uns werden sie schließlich ohnehin noch in der Nähe des Fernsehers stehen haben. Bis sich die kommende Konsolengeneration endgültig etabliert hat, vergeht traditionell immer etwas Zeit, sodass sich noch eine Übergangsperiode ergeben wird. Eines ist sicher: Die diversen kostenlosen Spiele aus dem PS Store versprechen viel Spielspaß zum nicht existenten Preis. So könnte es doch wegen uns immer sein.