Online-Spielideen für die Quarantäne – diese Möglichkeiten bieten virtuelle Casinos

Ähnlich wie Browsergames erfreuen sich auch Online Casinos in Zeiten der Selbstisolation aufgrund der Coronakrise großer Beliebtheit. Tatsächlich bieten die Spielbanken im Internet zahlreiche Möglichkeiten für den kurzweiligen Zeitvertreib – ob mit Geldeinsatz oder ohne.

Es ist ein weitverbreiteter Irrglaube, dass man in Online Casinos zwangsläufig Unmengen von Geld investieren muss, wenn man die Spiele austesten will. Es geht auch anders: Wer sich in einem der vielen Casinos ohne Einzahlung registriert, kann nicht nur ohne eine Geldinvestition direkt nach der Anmeldung loslegen, sondern sich beim Austesten der unterschiedlichen Games sogar die Chance auf Gewinne in Form von Boni sichern. Da Online Casinos die verschiedensten Spielevariationen bereithalten, findet (fast) jeder ein Game, das ihm Spaß macht. Unsere Übersicht stellt die beliebtesten Spieleformen vor.

Roulette, Blackjack, Poker: Casino-Klassiker sorgen auch online für Begeisterung

Ob in den zahlreichen James Bond Filmen oder in anderen Blockbustern und Serien: Wann immer eine Szene im Casino spielt, sieht man die Protagonisten beim Roulette, Poker oder Blackjack. Auch wenn es neben diesen Spielen im Casino noch viel mehr zu entdecken gibt, sind sie tatsächlich bei Casino-Profis die wohl beliebtesten – und das gilt auch fürs Online Casino.

Im Gegensatz zum herkömmlichen Casino finden sich dort im Fall von Roulette, das im Übrigen als wahrscheinlich ältestes Casinospiel gilt, zahlreiche Variationen wie etwa Pinball Roulette, die den Spielspaß noch weiter vergrößern sollen. Innovative Variationen gibt es auch für Blackjack. So werden etwa bei Blackjack Switch zwei Hände an einen Spieler ausgeteilt, wobei er zwischen diesen beiden Händen eine Karte austauschen kann.

Ähnlich wie im „echten Leben“ läuft hingegen ein Casino-Pokerspiel ab, wobei man anstatt gegen andere Spieler gegen die Bank spielt. Wer sich echteres Casino Feeling wünscht, kann Poker ebenso wie Roulette, Blackjack und andere Spiele bei vielen Anbietern auch im Live Casino spielen.

Vor allem bei Anfängern beliebt: Automatenspiele

Ebenso populär wie die Klassiker sind im Online Casino Automatenspiele. Speziell Casino-Neulinge finden an den relativ simplen Spielen Gefallen, da sie hierfür kein Vorwissen bezüglich der Regeln besitzen müssen. Der Einstieg gelingt schnell und auch erste Erfolge lassen in der Regel nicht lang auf sich warten. Automatenspiele überzeugen oft mit einer besonders großen Auswahl und können nicht selten auch kostenlos getestet werden. Das bekannteste und am meisten gespielte Automatenspiel ist übrigens Book of Ra, bei dem antike Tempel erforscht werden, wobei ägyptische Symbole die begehrten Gewinne einbringen.

Lotterie, Bingo und Co. – von wegen Rentnerspiele!

Im echten Leben sind Spiele wie Bingo sowie Zahlentippspiele vor allem bei älteren Herrschaften beliebt. Doch seien wir einmal ehrlich: Spaß machen sie auch den Jüngeren unter uns. Nicht ohne Grund gibt es auch in Online Casinos entsprechende Spielvariationen, zu denen neben dem klassischen Bingo auch Keno als Lotteriespiel gehört. Anders als in der Realität benötigt man hierfür jedoch weder Mitspieler noch Spielleiter und auch auf die nächste Ziehung muss man nicht lang warten.

Im Überblick: die größten Vorteile von virtuellen Casinos

Tatsächlich bieten Online Casinos gegenüber Spielbanken viele Vorteile, die sich nicht nur in Zeiten der Coronakrise bezahlt machen:

Der Zugang ins Online Casino ist jederzeit möglich, feste Öffnungszeiten gibt es nicht. Ebenso schnell kann man es wieder verlassen, wenn man sich lieber anderen Aktivitäten zuwenden möchte.

Spielen kann man dabei überall, zumal viele Casinos auch eigene Apps fürs Smartphone und Tablet anbieten. Ob man also bequem auf dem heimischen Sofa zocken will oder einfach nur unterwegs ist und die Wartezeit auf den nächsten Bus verkürzen möchte – Online Casinos machen es möglich.

Platzprobleme gibt es im Online Casino nicht. Daher kann die virtuelle Variante der Spielothek auch mit einer wesentlich breiteren Auswahl an Spielen aufwarten und somit die unterschiedlichsten Geschmäcker bedienen. Auch gibt es, wie bereits erwähnt, spannende Variationen von vielen beliebten Spieleklassikern.

Jeder Spieler kann frei wählen, ob er um Geld spielen oder sich lieber kostenlos mit Spielen die Zeit vertreiben will. Auch kann man viele Spiele gratis testen, bevor man letztlich Geld einsetzt – das bewahrt vor Enttäuschungen und finanziellen Verlusten, wenn einem das Spiel doch nicht liegt.

Kurzum: Wer im virtuellen Casino kein finanzielles Risiko eingehen möchte, braucht dies dank kostenlosen Spielen, Freispielen und zahlreicher Boni auch wirklich nicht tun. Der Spielspaß bleibt dabei trotzdem nicht auf der Strecke, was vor allem der riesigen Auswahl an Games zu verdanken ist. Auch wenn das Zocken den meisten nicht so viel Spaß bereiten dürfte wie bei Konsolenspielen – das sehnsüchtige Warten auf die PS5 rückt zumindest etwas in den Hintergrund.