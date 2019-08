Wird auf der Gamescom das neue Need for Speed enthüllt?

Need for Speed ist eine Traditionsreihe im Bereich der Rennspiele und auch wenn die Serie seit Jahren schwächelt, dürfen wir uns schon bald auf die Ankündigung eines neuen Ablegers freuen.

Laut dem neuesten Geschäftsbericht von Electronic Arts steht eine Ankündigung zu einem neuen Need for Speed Spiel kurz bevor. Andrew Wilson, CEO des Konzerns, lässt dort verlauten, dass man den Vorhang fallen lasse, wenn es in einigen Wochen in Richtung Gamescom geht.

Leider geht daraus nicht hervor, ob die Ankündigung des Racers noch vor der Messe stattfinden wird, oder ob man sich dies für Gamescom selbst aufspart. Möglicherweise könnte es sogar eine Demo mit Anspielstationen geben, schließlich ist die Messe unter anderem auch auf das erste Ausprobieren bereits angekündigter Spiele ausgelegt.

Zuletzt tauchte zudem ein Eintrag von „Need for Speed: Heat“ bei dem österreichischen Händler gameware.at auf, welcher wieder gelöscht wurde, womit der Titel des neuen Teils bereits offenbart wurde.

Payback nannte sich der letzte Ableger, welcher vor zwei Jahren erschien und wiederum zwei Jahre nach dem Erscheinen des Need for Speed Reboots auf den Markt kam. Eine Release vom möglichen Need for Speed: Heat im Herbst oder Winter 2019 scheint also durchaus realistisch zu sein.

