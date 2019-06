Noch vor der E3 gibt es neue Infos zu Monster Hunter World: Iceborne

Im Vorfeld des Monster Hunter World: Iceborne-Debuts auf der diesjährigen E3 veröffentlicht Capcom einen brandneuen Trailer, der einen Blick auf die Story der sehnlichst erwarteten Erweiterung zu Capcoms bestverkauftem Titel aller Zeiten ermöglicht. Mit tiefgehenden Inhalten, die nicht nur in Sachen Umfang dem Hauptspiel Monster Hunter: World Konkurrenz machen, erscheint die Erweiterung Iceborne für PlayStation und Xbox One weltweit am 6. September 2019. Die Veröffentlichung für PC folgt im Winter.

Iceborne knüpft an das Ende der Storyline des Hauptspiels Monster Hunter: World an und lässt Spieler erneut der Forschungskommission beitreten, um unbekanntes, neues Land zu erkunden – dieses Mal die Raureifweite, die dann größte Karte im Spiel. Nach einer ungewöhnlichen Sichtung von Legiana im Uralten Wald reist die Kommission über das Wasser in das frostige, eisige, Schnee bedeckte Klima des neuen Gebietes. Als Pioniere errichtet die Gruppe in der Raureifweite eine neue Basis, genannt Seliana, die als warme Oase voller Ressourcen zur Vorbereitung auf die herausfordernden neuen Abenteuer dient. Im neuesten Trailer lässt sich ein erster Blick auf das neue Hauptquartier erhaschen.

Monster Hunter World: Iceborne stellt neue Monster sowie wiederkehrende Serienlieblinge vor. Tigrex, eine frenetische Kreatur und Fans aus früheren Monster Hunter -Titeln bekannt, zaubert in Iceborne unberechenbare Kampfbewegungen auf die Bildschirme, und hält Hunter in ständiger Bewegung. Die kreischende Legiana, eine neu entdeckte, extreme Variante der Legiana aus Monster Hunter: World, wird von weißem Reif bedeckt, den sie nutzt, um die Luft um sich herum in klirrende Kälte zu hüllen und Hunter zu attackieren.

Quelle: PM Capcom

Videoquelle: YouTube | CAPCOM Germany