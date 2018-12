Metro Exodus erscheint früher als erwartet!

Quelle: Deep Silver

Deep Silver und 4A Games geben heute, nach fünf Jahren Entwicklungszeit, voller Stolz bekannt, dass das sehnlich erwartete nächste Kapitel der weltweit erfolgreichen Metro-Serie, METRO EXODUS, den Gold-Status erreicht hat und bereits eine Woche früher als geplant veröffentlicht wird.



Um diese Entscheidung gebührend zu feiern, enthüllt Deep Silver heute das Intro des Spiels. Dieses stimmungsvolle Eröffnungsvideo stammt direkt aus der Feder des in Santa Monica/CA ansässigen Studio Elastic. Zu den bekanntesten Arbeiten des bereits mehrfach ausgezeichneten Studios gehören u. a. die Eröffnungssequenzen der bekannten Serien „Game of Thrones“ und „Westworld“. Das von Elasticgeschaffene Video ist mit dem originalen Metro Exodus-Soundtrack des Metro-Komponisten Alexey Omelchuk musikalisch unterlegt.



Features:

• Tritt eine unglaubliche Reise an – An Bord der schwer gepanzerten Dampflok Aurora machst du dich mit einer Handvoll Überlebender auf, ein neues Leben zu beginnen.

• Sandbox Survival – Die packende Geschichte verbindet klassisches Metro-Gameplay mit gigantischen nicht-linearen Leveln.

• Eine wunderschöne, tödliche Welt – Entdecke das postapokalyptische Russland, dessen atemberaubende Wildnis, die durch den Wechsel von Tag und Nacht sowie dynamische Wettereffekte zum Leben erwacht.

• Tödliche Kampf- und Schleichfertigkeiten – Plündere Beute und individualisiere dein Arsenal handgemachter Waffen. Tritt Mutanten und feindlichen Gruppierungen in packenden taktischen Gefechten gegenüber.

• Bestimme über das Schicksal deiner Kameraden – Nicht alle deine Mitstreiter werden ihr Ziel lebend erreichen. Deine Entscheidungen haben direkten Einfluss auf die Story und das Schicksal deiner Begleiter, was einen hohen Wiederspielwert garantiert.

• Nie dagewesene Immersion und Atmosphäre – Eine flackernde Kerze in der Dunkelheit, ein Röcheln unter deiner gefrierenden Gasmaske, das Heulen der Mutanten im nächtlichen Wind – Metro wird dich in seinen Bann ziehen, wie kein anderes Spiel!



Die Veröffentlichung von Metro Exodus ist für den 15. Februar 2019 geplant. Metro Exodus erscheint für die Xbox One, PlayStation 4 und für PC.

Quelle: PM Deep Silver