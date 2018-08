Gamescom: Twin Mirror – Der Geheimtipp der Messe?

Neben großen Titeln wie Cyberpunk 2077 und Marvel’s Spider-Man, gibt es auch andere Titel, die einen Blick wert und nicht zu unterschätzen sind. In diesem Falle ist die Rede von Twin Mirror, dem Adventure-Thriller von Dontnod und Bandai Namco. Wie in Dontnod Spielen üblich, ist auch in Twin Mirror die Story und Entscheidungen ein wichtiger Bestandteil.

In Twin Mirror schlüpfen die Spieler in die Rolle von Sam, eines Enthüllungsjournalisten, der nach Hause zurückkehrt, um einen alten Freund zu begraben. Sam wacht jedoch mit einem blutigen T-Shirt und ohne Erinnerung daran, wo er die letzte Nacht verbracht hat, in seinem Hotelzimmer auf … er muss sich auf eine spannende Ermittlung begeben und eine Reihe von wirkungsvollen Entscheidungen treffen, um die Wahrheit herauszufinden.

Auf der Gamescom wurden nun zwei der wichtigsten Features vorgestellt, zum einem The Double und zum anderen der Mind Palace. The Double ist Sams innere Stimme, die eleganter und sarkastischer als Sam ist. Bei jeder Entscheidung die der Spieler treffen muss, gibt The Double euch „Ratschläge“, ob diese euch nun helfen oder behindern, müsst ihr selbst herausfinden. Dann gibt es noch den Mind Palace, der Sams größtes Talent ist. Im Mind Palace ist es, in alter Sherlock Holmes Manier, Sam möglich auf seine Erinnerungen zuzugreifen und somit mögliche Szenarien durchzuspielen. Beim Lösen der Mysterien des Spiels werden die Spieler Hinweise aus der realen Welt sammeln. Dabei müssen sie zwischen Letzterer und dem Mind Palace navigieren, bis sie in der Lage sind, vergessene oder verborgene Ereignisse in der Vergangenheit wiederherzustellen … ohne zu wissen, was oder wen, sie möglicherweise entdecken werden.

Diese Features und das Gameplay lassen gutes verhoffen und machen Twin Mirror zum Geheimtipp dieser Messe

Das Abenteuer Twin Mirror ist ein episodisches Spiel bestehend aus drei Teilen, wovon der erste Teil „Lost on Arrival“ 2019 erscheinen wird.

Quelle: PM Bandai Namco

Videoquelle: YouTube | BANDAI NAMCO Entertainment Europe